UPI Charges: 1 अप्रैल से UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर देना होगा चार्ज, यहां देखें पूरी डिटेल्स

यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर आई है, अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगाने की तैयारी में है.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने हाल ही के एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) फीस लागू करने की सलाह दी गयी है.

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया UPI पेमेंट सिस्टम अब सरकार की कमाई का माध्यम बन सकता है. इसका अर्थ यह है कि आगे आने वाले समय में आपको जीपे (G-Pay) फोनेपे या पेटीएम से UPI ट्रांजैक्शंस करने पर आपको चार्ज देना पड़ सकता है.

On the ongoing viral news on social media, NPCI clarifies that charges will be levied if the transaction is more than ₹ 2,000 for merchants but no charges will be applied to customers.@NPCI_NPCI pic.twitter.com/0fGN5vwv2V