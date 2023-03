PAN Aadhaar Linking: जानें, किनके लिए पैन व आधार लिंक करना है ज़रूरी और किनके लिए नहीं?

PAN Aadhaar Linking: केंद्र सरकार लंबे समय से पैन व आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. सरकार के इतने प्रयासों के बाद भी अभी बहुत लोगों का पैन-आधार लिंक नहीं हो पाया है.

सरकार ने फिर से पैन-आधार लिंक करने की समयसीमा बढ़ा दी है. करदाताओं को कुछ और समय देते हुए सरकार ने पैन व आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी गई है. अब तक 51 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुके हैं.

The last date for linking of PAN-Aadhaar extended has been extended to 30th June 2023 in order to provide some more time to the taxpayers



PAN can be linked with Aadhaar by accessing the following link: https://t.co/YIQIEa0iUw .



Details: https://t.co/Ci80QWBtkQ @UIDAI