उत्तर प्रदेश सरकार ने आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर 28 अक्टूबर को पब्लिक हॉलिडे की घोषणा करी है। यूपी के जिलाधिकारी (DM) ने आदेश जारी करते हुए राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूलों समेत कॉलेज और ऑफिस को बंद रखने की घोषणा की है। यह फैसला मुख्य रूप से 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को दिए जाने वाले अर्घ्य के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
Chhath Puja Holiday 2025: किस दिन बंद रहेंगे स्कूल?
लखनऊ के जिलाधिकारी ने छठ पर्व के मुख्य दिन को देखते हुए पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की है। यह आदेश सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। इस आदेश को लेकर बच्चों और बड़ो के चेहरे पर बेहद मुस्कान है।
|
जिला
|
हॉलिडे की डेट
|
कारण
|
किन के लिए हॉलिडे
|
लखनऊ
|
28 अक्टूबर 2025
|
छठ महापर्व (उगते सूर्य को अर्घ्य)
|
नर्सरी से 12वीं कक्षा
|
अन्य जिले
|
28 अक्टूबर 2025
|
छठ महापर्व
|
DM का आदेश
Lucknow Holiday 2025: अन्य जिलों की अपडेट
लखनऊ के अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से सटे कई जिलों में भी लोग छठ का पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। नीचे टेबल में दिए गए जिलों के जिला प्रशासन ने भी स्थानीय परिस्थितियों और सार्वजनिक भागीदारी को देखते हुए छठ पर्व का अवकाश घोषित किया। छठ पर्व अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है।
|
जिला
|
एक्सपेक्टेड हॉलिडे
|
कारण
|
गोरखपुर
|
पब्लिक हॉलिडे
|
छठ पर्व
|
प्रयागराज
|
पब्लिक हॉलिडे
|
छठ पर्व
|
वाराणसी
|
पब्लिक हॉलिडे की संभावना
|
छठ पर्व
Comments
All Comments (0)
Join the conversation