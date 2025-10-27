उत्तर प्रदेश सरकार ने आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर 28 अक्टूबर को पब्लिक हॉलिडे की घोषणा करी है। यूपी के जिलाधिकारी (DM) ने आदेश जारी करते हुए राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूलों समेत कॉलेज और ऑफिस को बंद रखने की घोषणा की है। यह फैसला मुख्य रूप से 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को दिए जाने वाले अर्घ्य के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

Chhath Puja Holiday 2025: किस दिन बंद रहेंगे स्कूल?

लखनऊ के जिलाधिकारी ने छठ पर्व के मुख्य दिन को देखते हुए पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की है। यह आदेश सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। इस आदेश को लेकर बच्चों और बड़ो के चेहरे पर बेहद मुस्कान है।