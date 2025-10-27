IB SA Admit Card 2025 Download Link
Chhath Holiday In Lucknow 2025: DM का आदेश जारी! राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद, 28 अक्टूबर को रहेगी पब्लिक Holiday

By Akshara Verma
Oct 27, 2025, 17:44 IST

राजधानी लखनऊ में 28 अक्टूबर को छठ महापर्व के अवसर पर DM ने पब्लिक हॉलिडे घोषित करी। इस दिन सभी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे।

Chhath puja holiday in uttar pradesh 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर 28 अक्टूबर को पब्लिक हॉलिडे की घोषणा करी है। यूपी के जिलाधिकारी (DM) ने आदेश जारी करते हुए राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में स्कूलों समेत कॉलेज और ऑफिस को बंद रखने की घोषणा की है। यह फैसला मुख्य रूप से 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को दिए जाने वाले अर्घ्य के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

Chhath Puja Holiday 2025: किस दिन बंद रहेंगे स्कूल? 

लखनऊ के जिलाधिकारी ने छठ पर्व के मुख्य दिन को देखते हुए पब्लिक हॉलिडे की घोषणा की है। यह आदेश सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा। इस आदेश को लेकर बच्चों और बड़ो के चेहरे पर बेहद मुस्कान है।

जिला 

हॉलिडे की डेट 

कारण 

किन के लिए हॉलिडे 

लखनऊ

28 अक्टूबर 2025 

छठ महापर्व (उगते सूर्य को अर्घ्य)

नर्सरी से 12वीं कक्षा 

अन्य जिले 

28 अक्टूबर 2025 

छठ महापर्व

DM का आदेश

Lucknow Holiday 2025: अन्य जिलों की अपडेट

लखनऊ के अलावा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से सटे कई जिलों में भी लोग छठ का पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। नीचे टेबल में दिए गए जिलों के जिला प्रशासन ने भी स्थानीय परिस्थितियों और सार्वजनिक भागीदारी को देखते हुए छठ पर्व का अवकाश घोषित किया। छठ पर्व अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है।

जिला

एक्सपेक्टेड हॉलिडे 

कारण

गोरखपुर

पब्लिक हॉलिडे

छठ पर्व

प्रयागराज

पब्लिक हॉलिडे

छठ पर्व

वाराणसी

पब्लिक हॉलिडे की संभावना

छठ पर्व

