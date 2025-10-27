IB SA Admit Card 2025 Download Link
Focus
Quick Links

IB Security Assistant Motor Transport Admit Card 2025 जारी हुआ, यहां से डाउनलोड करें हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Oct 27, 2025, 17:27 IST

आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 अब mha.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। Candidates इसे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। टियर-I परीक्षा 30 अक्टूबर, 2025 को होनी है। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, समय और निर्देश जैसी जानकारियां दी गई हैं। परीक्षा शहर की सूचना पर्ची पहले ही जारी कर दी गई थी।

Add as a preferred source on Google
Join us
आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025
आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025

गृह मंत्रालय (MHA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव कर दिया है। जिन Candidates ने आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट एमटी वैकेंसी 2025 के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी एडमिट कार्ड का लिंक 27 सितंबर, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है।

एडमिट कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसे आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट परीक्षा की तारीख, यानी 30 अक्टूबर, 2025 को एक वैध फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना जरूरी है।

आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 

गृह मंत्रालय ने मोटर ट्रांसपोर्ट परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले Candidates के लिए आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी परीक्षा 2025, 30 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होने वाली है। Candidates अब अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

आईबी एमटी एडमिट कार्ड 2025 लिंक एक्टिव

आईबी एमटी एडमिट कार्ड 2025 का लिंक अब MHA की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in और cdn.digialm.com पर आधिकारिक रूप से एक्टिव हो गया है। Candidates आने वाली मोटर ट्रांसपोर्ट परीक्षा के लिए अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 30 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे परीक्षा में ले जाना जरूरी है। इसमें परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग का समय और Candidates के लिए निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

IB Motor Transport Admit Card 2025 Link

आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 हाइलाइट्स

आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी एडमिट कार्ड 2025 उस परीक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है, जो 30 अक्टूबर, 2025 को आयोजित होनी है। इस आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा का उद्देश्य पूरे भारत में मोटर ट्रांसपोर्ट के 455 पदों को भरना है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

विवरण

जानकारी

भर्ती करने वाली संस्था

इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), गृह मंत्रालय (MHA)

पद का नाम

मोटर ट्रांसपोर्ट

कुल पद

455

परीक्षा की तारीख

30 अक्टूबर, 2025

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

जारी हो गया है

आधिकारिक वेबसाइट

mha.gov.in

आईबी एमटी एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Candidates अब गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in से अपना आईबी एमटी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को होने वाली आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटी परीक्षा के दिन, परीक्षा हॉल में प्रवेश पाने के लिए एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

  •    आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं।

  •    होमपेज पर, "Download Admit Card for Motor Transport 2025" लिखे लिंक पर क्लिक करें।

  •    अपना यूजर आईडी और पासवर्ड या जन्मतिथि डालें।

  •    जानकारी जांचें और "Submit" पर क्लिक करें।

  •    परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।

आईबी एसए मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड 2025 पर दी गई जानकारी

आईबी एसए मोटर ट्रांसपोर्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, Candidates यह पक्का कर लें कि एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारी सही है। अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती मिलती है, तो Candidates को हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करना चाहिए। आईबी एसए एमटी एडमिट कार्ड पर मिलने वाली जानकारी के लिए नीचे दी गई सूची देखें।

  •    उम्मीदवार का नाम और फोटो

  •    रोल नंबर और Registration नंबर

  •    जन्म की तारीख और लिंग

  •    परीक्षा केंद्र का पता और कोड

  •    रिपोर्टिंग का समय और शिफ्ट की जानकारी

  •    परीक्षा के लिए निर्देश और कोविड से जुड़े दिशानिर्देश

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News