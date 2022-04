भारतीय नौसेना के दूसरे एयर स्क्वाड्रन (INAS) 316 को आईएनएस हंसा में कमीशन किया गया

भारतीय नौसेना (Indian Navy) को 29 मार्च 2022 को इंडियन नेवल एयर स्‍क्‍वाड्रन 316 (INAS 316) के रूप में नई ताकत मिल गई है. इसे आईएनएएस 316 (INAS 316) के रूप में जाना जाता है. 29 मार्च को गोवा के दबोलिम में मौजूद आईएनएस हंसा (INS Hansa) में इसे तैनाती दी गई है.

आपको बता दें कि इस दौरान चीफ ऑफ नेवल स्‍टाफ एडमिरल आर हरि कुमार (Admiral R Hari Kumar) की मौजूदगी में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है. इस स्‍क्‍वाड्रन को बेहद खतरनाक एवं अपने काम में माहिर माना जाता है. यह नौसेना में शामिल होने वाली दूसरी ऐसी स्‍क्‍वाड्रन है.

Chief of the Naval Staff, Admiral R Hari Kumar, arrive at INS Hansa, in Dabolim, Goa, for the commissioning of Indian Naval Air Squadron (INAS) 316. pic.twitter.com/DUzKF8FLH3