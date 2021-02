प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 मैनेजमेंट वर्कशॉप को किया संबोधित, जानें सबकुछ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2021 को पड़ोसी देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 मैनेजमेंट की वर्कशॉप को संबोधित किया. उन्होंने इस दौरान पड़ोसी देशों के साथ कोविड-19 से लड़ने की तैयारी को लेकर चर्चा की.

उन्होंने सार्क देशों की मीटिंग के लिए एजेंडा सेट करते हुए सभी देशों के साथ कुछ बिंदुओं को लेकर सहमति बनाई. उन्होंने पड़ोसी देशों से डॉक्टर एवं नर्सों के लिए स्पेशल वीजा स्कीम बनाने पर विचार करने को कहा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे दक्षिण एशिया एवं हिंद महासागर के देशों में स्वास्थ्य सेवाओं को एकजुट करने की पुख्ता जमीन तैयार करने के लिए उन्होंने डाक्टरों और नर्सों के लिए विशेष वीजा जारी करने का सुझाव दिया. इससे किसी भी देश में जरूरत पड़ने पर अन्य देशों से डाक्टरों और नर्सों को तत्काल भेजा जा सकेगा. इसी तरह इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को तत्काल बेहतर इलाज उपलब्ध कराने हेतु उन्हें एयर एंबुलेंस की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने की जरूरत बताई.

