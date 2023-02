Grammy Awards 2023: भारत के रिकी केज ने जीता अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड, जानें ग्रैमी अवॉर्ड्स के बारें में

इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ने सबसे पहले वर्ष 2015 में यह प्रसिद्ध म्यूजिक अवार्ड जीता था. उस समय उन्हें 'विंड्स ऑफ समसारा' (Winds of Samsara) के लिया यह अवार्ड दिया गया था. 64 वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में उन्होंने 'बेस्ट न्यू एज एल्बम' (Best New Age Album) श्रेणी में अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता था.

Just won my 3rd Grammy Award. Extremely grateful, am speechless! I dedicate this Award to India. @copelandmusic Herbert Waltl Eric Schilling Vanil Veigas Lonnie Park pic.twitter.com/GG7sZ4yfQa

