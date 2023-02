Chinese balloon को अमेरिका ने मार गिराया, जानें सैटेलाइट की जगह स्पाई बैलून का इस्तेमाल क्यों होता है?

अमेरिकी रक्षा विभाग ने पुष्टि की कि उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिण कैरोलाइना तट पर अटलांटिक महासागर में चीन के एक कथित निगरानी गुब्बारे को मार गिराया. यूएस टीवी नेटवर्क पर एक विडियो फुटेज में एक छोटे से विस्फोट के बाद गुब्बारे को समुद्र में गिरते हुए देखा जा सकता है.

एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडन (Joe Biden) के आदेश के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने इस कथित स्पाई बैलून को नष्ट किया.

