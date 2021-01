भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता आज दुनिया में सबसे बेहतर: संयुक्त राष्ट्र

भारत में कोरोना वायरस के इलाज के लिए देशभर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है. इस बीच भारत ने अपने कई पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन की मदद भेजी है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का मानना है कि मौजूदा समय में भारत की कोरोना वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है.

वैश्विक टीकाकरण अभियान में भारत की प्रमुख भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 28 जनवरी 2021 को भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता को दुनिया में सबसे बेहतर मौजूदा संपत्ति का नाम दिया. उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि भारत की उत्पादन क्षमता आज दुनिया की सबसे अच्छी संपत्ति है.

दरअसल कोरोना टीकाकरण अभियान के शुरु होने के बाद से तेजी के साथ देशभर में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है. वहीं भारत ने अभी तक भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यामांर और सेशल्स, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ब्राजील और मॉरीशस को कोरोना वैक्सीन की मदद भेजी है.

“No one is safe till everyone is safe”. #India has pledged its #vaccine manufacturing capacity for the benefit of humanity. 🙏🙏🙏 https://t.co/q1691ez7KP