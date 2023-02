Frozen Lake Marathon: लद्दाख ने बनाया गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, 13862 फीट की ऊंचाई पर हुई हाफ मैराथन

भारत में पहली बार, केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की पैंगोंग त्‍सो झील (Pangong Tso lake) में फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया. इस फ्रोजन लेक मैराथन को पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकार्ड्स में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है.

पैंगोंग त्‍सो झील पर इस हाफ मैराथन का आयोजन कल किया गया था. यह झील समुद्र तल से चार हजार 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. भारत में इस तरह के फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन पहली बार किया गया है.

One of the most popular attractions in #Ladakh, the Pangong Tso Lake hosted India’s first 'frozen-lake marathon' at a height of 13,862 ft on 20 Feb. (1/2)#AmritMahotsav #WhatsTrending #MainBharatHoon pic.twitter.com/loO1QuuoEZ