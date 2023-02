NITI Aayog: कौन हैं बीवीआर सुब्रमण्यम जिन्हें बनाया गया नीति आयोग का नया CEO

पूर्व आईएस ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम (BVR Subrahmanyam) को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है. वह परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे, जिन्हें दो वर्षो के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक (ED) नियुक्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर सुब्रमण्यम पिछले साल 30 सितंबर रिटायर हुए थे. सुब्रमण्यम को आंतरिक मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है.

केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय के द्वारा जारी एक आदेश के तहत, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी. उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के लिए की गई है.

