दुनिया में किस देश के लोग हैं सबसे ज़्यादा पढ़ाकू? भारत की है यह रैंक

दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले देश वही होते हैं, जहाँ साक्षरता दर ऊँची होती है और शिक्षा व साहित्य को गहरी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। भारत, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों का नाम अक्सर शीर्ष पर आता है, चाहे बात पढ़ने में बिताए गए समय की हो या फिर सालाना पढ़ी जाने वाली पुस्तकों की। वहीं इस बार की रैंकिंग में एशियाई देशों का भी दबदबा देखने को मिला है. बता दें कि भारत स्थित चीनी दूतावास ने एक रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें भारत टॉप पर है.
क्यों ज़रूरी है पढ़ना
पढ़ना दुनिया को समझने की खिड़की है, जो सोच को आकार देता है और समाज को आगे बढ़ाता है। जिन देशों में पढ़ने को प्राथमिकता दी जाती है, वहाँ न सिर्फ़ साक्षरता का स्तर ऊँचा होता है, बल्कि आर्थिक प्रगति और बौद्धिक संस्कृति भी मजबूत होती है। साक्षरता नागरिकों को ज़रूरी कौशल देती है, साथ ही रचनात्मकता, सहानुभूति और नवाचार को भी बढ़ावा देती है। यही कारण है कि पढ़ना राष्ट्रीय विकास की आधारशिला माना जाता है।
किस देश के लोग सबसे ज्यादा पढ़ाकू
भारत इस क्षेत्र में वैश्विक नेता बनकर उभरा है। यहाँ औसतन हर व्यक्ति हफ़्ते में 10 घंटे 42 मिनट पढ़ने में बिताता है। यह आँकड़ा भारत की समृद्ध साहित्यिक परंपरा और डिजिटल किताबों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।
साप्ताहिक पढ़ाई में भारत सबसे अव्वल
भारत: यहाँ के नागरिक औसतन हर हफ़्ते 10 घंटे 42 मिनट पढ़ाई में बिताते हैं। इसमें किताबें, अख़बार, पत्रिकाएँ और डिजिटल फ़ॉर्मेट सभी शामिल हैं।
थाईलैंड: थाईलैंड के लोग हर हफ़्ते औसतन 9 घंटे 24 मिनट पढ़ने में लगाते हैं, जो साक्षरता और डिजिटल रीडिंग को मिले मज़बूत समर्थन को दर्शाता है।
चीन: चीन में औसतन 8 घंटे प्रति सप्ताह पढ़ने का समय दर्ज किया गया है। इसका बड़ा कारण ऊँची साक्षरता दर और छात्रों में मनोरंजनात्मक पढ़ाई की बढ़ती रुचि है।
सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले देश: (साप्ताहिक औसत घंटे प्रति व्यक्ति)
|
रैंक
|
देश
|
औसत पढ़ाई के घंटे (प्रति सप्ताह)
|
1
|
भारत
|
10.7
|
2
|
थाईलैंड
|
9.4
|
3
|
चीन
|
8.0
|
4
|
फिलीपींस
|
7.6
|
5
|
मिस्र
|
7.5
|
6
|
चेक गणराज्य
|
7.4
|
7
|
स्वीडन
|
7.1
|
8
|
फ्रांस
|
6.9
|
9
|
हंगरी
|
6.8
|
10
|
सऊदी अरब
|
6.8
|
11
|
हांगकांग
|
6.7
|
12
|
पोलैंड
|
6.5
|
13
|
वेनेज़ुएला
|
6.4
|
14
|
दक्षिण अफ्रीका
|
6.3
|
15
|
ऑस्ट्रेलिया
|
6.3
|
16
|
इंडोनेशिया
|
6.0
|
17
|
अर्जेंटीना
|
5.9
|
18
|
तुर्की
|
5.9
|
19
|
स्पेन
|
5.8
|
20
|
कनाडा
|
5.8
|
21
|
जर्मनी
|
5.7
|
22
|
USA
|
5.7
|
23
|
इटली
|
5.6
|
24
|
मेक्सिको
|
5.5
|
25
|
यूनाइटेड किंगडम
|
5.3
|
26
|
ब्राज़ील
|
5.2
|
27
|
ताइवान (चीन)
|
5.0
|
28
|
जापान
|
4.1
|
29
|
दक्षिण कोरिया
|
3.1
