ट्रेन चलने के कितने घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते है Rail यात्री? जानें यहां

By Bagesh Yadav
Aug 25, 2025, 16:24 IST

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री अपने ट्रेन टिकट का बोर्डिंग स्टेशन ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले तक बदल सकते हैं। अगर यात्री 24 घंटे के अंदर बदलाव करता है तो किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। बदलाव केवल ई-टिकट पर संभव है, जबकि I-Ticket या करंट बुकिंग पर इसकी अनुमति नहीं है।

एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने पर यात्री मूल स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का अधिकार खो देगा। अगर वह वहां से यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे किराया और पेनल्टी दोनों चुकाने होंगे।
त्योहारों के सीज़न में ट्रेन टिकट बुकिंग तेज़ी से होती है। इस दौरान यात्रियों को टिकट बुक करते समय बोर्डिंग स्टेशन और डेस्टिनेशन बेहद ध्यान से भरना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि यात्री गलती से गलत स्टेशन चुन लेते हैं और बाद में बोर्डिंग स्टेशन बदलने की ज़रूरत पड़ती है।

मान लीजिये कोई यात्री वाराणसी से दिल्ली जाने के लिए काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की टिकट लेना चाहता है, लेकिन गलती से टिकट चौखंडी (Chaukhandi-CHH) या सेवापुरी (Sewapuri- SWPR)) से बुक कर देता है। ऐसे में अगर समय रहते बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदला गया, तो यात्री को बनारस (Banaras-BSBS) से ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। 

बोर्डिंग स्टेशन बदलने के नियम (Indian Railways Boarding Station Change Rules) 

  • ट्रेन के प्रस्थान (departure) से 24 घंटे पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है।

  • ट्रेन छूटने से 24 घंटे के भीतर बदलाव करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, सिवाय खास परिस्थितियों (जैसे ट्रेन रद्द होना, कोच का न लगना, ट्रेन का 3 घंटे से ज़्यादा लेट होना)।

  • एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने पर यात्री मूल स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का अधिकार खो देगा। अगर वह वहां से यात्रा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे किराया और पेनल्टी दोनों चुकाने होंगे।

  • जिन टिकटों को रेलवे ने जब्त (seized) कर लिया है, उनमें बदलाव नहीं होगा।

  • जिन PNR में VIKALP ऑप्शन चुना गया है, उनमें बोर्डिंग स्टेशन नहीं बदला जा सकता।

  • I-Ticket और Current Booking टिकट के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

  • अगर बुकिंग के समय ही बोर्डिंग स्टेशन बदला गया है, तो यात्री को इसे दोबारा बदलने का एक और मौका मिलेगा।

IRCTC पर बोर्डिंग स्टेशन कैसे बदलें? (Step-by-Step Process)

  1. सबसे पहले IRCTC वेबसाइट पर लॉगिन करें।

  2. MY ACCOUNT >> My Transactions >> Booked Ticket History पर जाएँ।

  3. जिस टिकट का बोर्डिंग स्टेशन बदलना है, उसे चुनें और Change Boarding Point पर क्लिक करें।

  4. एक पॉप-अप विंडो खुलेगी जिसमें उस ट्रेन रूट के सभी स्टेशन दिखेंगे।

  5. अपनी पसंद का नया बोर्डिंग स्टेशन चुनें और OK पर क्लिक करें।

  6. बदलाव सफल होते ही स्क्रीन पर Success Alert Message दिखाई देगा।

  7. साथ ही यात्री को मोबाइल नंबर पर बोर्डिंग स्टेशन अपडेट होने की जानकारी वाला मैसेज भी मिलेगा।

इस तरह यात्री आसानी से IRCTC पर टिकट बुकिंग के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं, लेकिन समय पर और नियमों का पालन करते हुए ही।

