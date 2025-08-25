Modi Cabinet Ministers List 2025: नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेते ही इतिहास रच दिया है. मोदी भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए है जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है. इससे पहले केवल भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह कारनामा किया था. भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता, मोदी ने अपने करिश्माई नेतृत्व और व्यापक जन समर्थन के बल पर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है. मोदी कैबिनेट की बात करें तो इसमें छः पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है. इनमें से चार पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं. पूरी लिस्ट नीचे देखें: आधिकारी डेटा के अनुसार आप मंत्रियो का पोर्फोलियो देख सकते है जो India.gov.in से लिया गया है.

नोट- मंत्रियो के पोर्फोलियो की आधिकारी लिस्ट आप नीचे तालिका में देख सकते है- यह भी देखें: Modi Cabinet Ministers: चलिये जानें मोदी कैबिनेट से जुड़े ये 7 रोचक तथ्य?

बीते 9 जून को भव्य शपथ ग्रहण समारोह में मोदी 3.0 में शामिल हुए 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग अपने पास रखा है. मोदी कैबिनेट से जुडे फ़ास्ट फैक्ट्स आप यहां देख सकते है- मोदी मंत्रिमंडल 2025 मोदी 3.0 में कुल कितने मंत्रियों ने ली शपथ 71 कैबिनेट स्तर के कुल कितने मंत्री (Cabinet Minister) 30 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) Minister of State (Independent Charge) 5 राज्य मंत्री (Minister of State) 36 सर्वाधिक मंत्री किस राज्य से बनाये गए उत्तर प्रदेश (10) मोदी मंत्रिमंडल के सबसे युवा मंत्री (Youngest minister) राम मोहन नायडू किंजरापु (Ram Mohan Naidu Kinjarapu) मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कुल महिला मंत्री 7 मोदी मंत्रिमंडल की सबसे युवा महिला मंत्री (Youngest female minister) रक्षा खडसे (Raksha Khadse) पूर्व मुख्यमंत्री जो बनाये गए मंत्री 6 कैबिनेट में शामिल महिला मंत्री 2 ( निर्मला सीतारामन और अन्नपूर्णा देवी) मोदी मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम नेता कोई नहीं मोदी मंत्रिमंडल के सबसे अमीर मंत्री (Richest minister) डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी (Dr. Chandra Shekhar Pemmasani)

Modi Cabinet List 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले: Modi Cabinet Latest NEWS: मोदी कैबिनेट के गठन के बाद, अधिकार निकाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने एक रिपोर्ट जारी कि जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. मोदी 3.0 Full list of Cabinet Ministers पीएम के पास कौन-सा विभाग: Modi Cabinet Full List 2025 इस मंत्रिमंडल में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को भी प्राथमिकता दी गई है, जिससे समाज के सभी वर्गों का समावेश हो सके और एक समावेशी सरकार का निर्माण हो सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग शामिल हैं. Modi Cabinet Full List किन मंत्रियों ने पदभार संभाला



Modi 3.0 Cabinet: अभी तक जिन मंत्रियो ने अपने मंत्रालय के चार्ज ले लिया है उनकी डिटेल्स आप नीचे देख सकते है-

अन्नपूर्णा देवी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री का पदभार ग्रहण किया



अर्जुन राम मेघवाल ने कानून और न्याय मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का कार्यभार ग्रहण किया.



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है.



प्रल्हाद जोशी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में भी पदभार संभाला.



शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का पदभार संभाला. Modi Cabinet Portfolio 2025: किस राज्य से सर्वाधिक मंत्री:

इस बार मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश से कुल 10 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. इसके बाद 8 मंत्रियों को बिहार से केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल हुए है. गृहमंत्री अमित शाह सहित कुल छः मंत्री गुजरात राज्य से शामिल किये गए है. बता दें कि मोदी कैबिनेट 3.0 में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है.

NDA Cabinet First Meeting मोदी कैबिनेट का पहला फैसला: पहला फैसला: नई एनडीए सरकार ने पहला फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दे दी है. 4 करोड़ 21 लाख घर पहले ही बना दिए गए है. तीसरी बार प्रधानमंत्राी बनते ही पीएम मोदी ने पहला फैसला किसानों के हित में लेते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी थी.

Modi Cabinet Ministers List 2025 प्रमुख मंत्रालय बीजेपी के पास

नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वापसी करने वाले बड़े नामों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल समेत अन्य शामिल हैं. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नए मंत्रिमंडल में शामिल है. बीजेपी ने प्रमुख पोर्टफोलियो अपने पास ही रखे है.

PM Modi Govt 3.0 Council Of Ministers: पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और नए चेहरे शामिल किए गए हैं. नई कैबिनेट का गठन इस प्रकार किया गया है कि वह देश की वर्तमान चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके. कैबिनेट के प्रमुख चेहरों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण जैसे नाम शामिल है. गठबंधन के साथियों की ओर से मंत्रिमंडल में टीडीपी नेता राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेम्मासानी जैसे नाम शामिल है. साथ ही चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नाम भी शामिल है.

Modi Cabinet Ministers List 2025 पीएम मोदी का नया मंत्रिमंडल: Cabinet Ministers of India 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार का गठन हो गया है. शपथ लेने के बाद मंत्रियों के मंत्रालय को आवंटित कर दिया गया है. आप पूरी सूची यहां देख सकते है. स्रोत- India.gov.in पीएम मोदी मंत्रिमंडल 2025

नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री) विभाग / मंत्रालय - कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय;

परमाणु ऊर्जा विभाग;

अंतरिक्ष विभाग;

सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले; और

अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किये गये क्रम संख्या

मंत्री का नाम (कैबिनेट-स्तर)

मंत्रालय पार्टी

1

राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय बीजेपी

2

अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय बीजेपी 3

नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बीजेपी 4

जेपी नड्डा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय बीजेपी 5

शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय बीजेपी 6

निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय बीजेपी 7

सुब्रह्मण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय बीजेपी 8

मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंतालय बीजेपी 9

एच.डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय बीजेपी 10

पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरणमंत्रालय बीजेपी 11

धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय बीजेपी 12

जीतन राम मांझी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 13

राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह)

पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जेडीयू 14

सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय बीजेपी 15

डॉ. वीरेंद्र कुमार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बीजेपी 16

राम मोहन नायडू किंजरापु नागरिक उड्डयन मंत्रालय टीडीपी 17

प्रह्लाद जोशी

उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बीजेपी 18

जुएल ओरांव

जनजातीय मामलों का मंत्रालय बीजेपी 19

गिरिराज सिंह

कपड़ा मंत्रालय बीजेपी 20

अश्विनी वैष्णव

रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बीजेपी 21

ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय बीजेपी 22

भूपेन्द्र यादव

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बीजेपी 23

गजेन्द्र सिंह शेखावत

संस्कृति मंत्रालय ; पर्यटन मंत्रालय बीजेपी 24

अन्नपूर्णा देवी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बीजेपी 25

किरेन रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्रालय ; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बीजेपी 26

हरदीप सिंह पूरी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय बीजेपी 27

डॉ. मनसुख मंडाविया

श्रम और रोजगार मंत्री; युवा मामले और खेल मंत्रालय बीजेपी 28

जी. किशन रेड्डी कोयला, खान मंत्रालय बीजेपी 29 चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय लोकजनशक्ति पार्टी (RV) 30 सी.आर. पाटिल जलशक्ति मंत्रालय बीजेपी राज्य मंत्री- स्वतंत्र प्रभार 31 राव इंद्रजीत सिंह

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय; योजना मंत्रालय; संस्कृति मंत्रालय बीजेपी 32

डॉ. जितेन्द्र सिंह

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय बीजेपी 33

अर्जुन राम मेघवाल

कानून और न्याय मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) एवं संसदीय कार्य मंत्रालय बीजेपी 34

प्रतापराव जाधव

आयुष मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शिव सेना 35

जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार) एवं शिक्षा मंत्रालय आरएलडी राज्य मंत्री 36 जितिन प्रसाद

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बीजेपी 37

श्रीपद यशो नाइक ऊर्जा मंत्रालय एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बीजेपी 38

पंकज चौधरी

वित्त राज्य मंत्रालय बीजेपी 39

कृष्णपाल गुर्जर

सहकारिता मंत्रालय बीजेपी 40 रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बीजेपी 41 रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जेडीयू 42 नित्यानंद राय गृह मंत्रालय बीजेपी 43 अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय अपना दल 44 वी सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय बीजेपी 45 चंद्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय टीडीपी 46 प्रो. एसपी सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय; पंचायती राज मंत्रालय बीजेपी 47 शोभा करंदलाजे माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बीजेपी 48

किर्तिवर्धन सिंह

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; विदेश मंत्रालय बीजेपी 49 बनवारी लाल वर्मा

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बीजेपी 50 शांतनु ठाकुर

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय बीजेपी 51 सुरेश गोपी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्रालय बीजेपी 52 एल मुरुगन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय; संसदीय कार्य मंत्रालय बीजेपी 53

अजय टम्टा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बीजेपी 54 बंडी संजय कुमार

गृह मंत्रालय बीजेपी 55 कमलेश पासवान

ग्रामीण विकास मंत्रालय बीजेपी 56 भागीरथ चौधरी

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बीजेपी 57 सतीश चन्द्र दुबे

कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय बीजेपी 58 संजय सेठ रक्षा मंत्रालय बीजेपी 59 रवनीत सिंह बिट्टू

खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य बीजेपी 60 दुर्गादास उइके

जनजातीय कार्य मंत्रालय बीजेपी 61 रक्षा खडसे

युवा मामले और खेल राज्य बीजेपी 62 सुकांता मजूमदार

शिक्षा मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय बीजेपी 63

सावित्री ठाकुर

महिला एवं बाल विकास बीजेपी 64 तोखन साहू

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय बीजेपी 65 राजभूषण चौधरी

जल शक्ति मंत्रालय विकासशील इंसान पार्टी 66 भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा

भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय बीजेपी 67 हर्ष मल्होत्रा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बीजेपी 68

नीमूबेन बामनिया उपभोक्ता मामलों का राज्य मंत्रालय बीजेपी 69

मुरलीधर मोहोल

सहकारिता मंत्रालय एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय

बीजेपी 70

जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय बीजेपी 71

पबित्रा मार्गेरिटा

विदेश मामलों और कपड़ा मंत्रालय बीजेपी

मोदी 3.0 में किस राज्य को कितना प्रतिनिधत्व: हाल ही में मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का नेता चुना गया था. किस राज्य से किसे मंत्री बनाया गया है आप यहां देख सकते है-

राज्य नाम रैंक उत्तर प्रदेश राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा, कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी राज्यसभा, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री जितिन प्रसाद राज्य मंत्री पंकज चौधरी राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री बीएल वर्मा राज्य मंत्री कमलेश पासवान राज्य मंत्री बिहार जीतन राम मांझी हम, कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) जेडीयू, कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान एलजेपी-रामविलास, कैबिनेट मंत्री रामनाथ ठाकुर राज्यसभा, राज्य मंत्री नित्यानंद राय राज्य मंत्री सतीश दुबे राज्यसभा, राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी राज्य मंत्री गुजरात अमित शाह कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा, कैबिनेट मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर राज्यसभा, कैबिनेट मंत्री मनसुख मंडाविया कैबिनेट मंत्री सीआर पाटिल कैबिनेट मंत्री नीमूबेन बमभानिया राज्य मंत्री महाराष्ट्र नितिन गडकरी कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री प्रताप राव जाधव राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामदास अठावले राज्यसभा, राज्य मंत्री रक्षा खड़से राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मंत्री एल मुरुगन राज्यसभा, राज्य मंत्री दुर्गादास उइके राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर राज्य मंत्री कर्नाटक निर्मला सीतारमण राज्यसभा, कैबिनेट मंत्री एचडी कुमारस्वामी (जेडीएस) कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी कैबिनेट मंत्री वी सोमन्ना राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे राज्य मंत्री हरियाणा मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णपाल गुर्जर राज्य मंत्री ओडिशा धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मंत्री जुएल ओरांव कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा, कैबिनेट मंत्री असम सर्बानंद सोनेवाल कैबिनेट मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा राज्यसभा, राज्य मंत्री आंध्र प्रदेश राममोहन नायडू (टीडीपी) कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी (टीडीपी) राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा राज्य मंत्री राजस्थान भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री झारखंड अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री संजय सेठ राज्य मंत्री अरुणाचल प्रदेश किरण रिजिजू कैबिनेट मंत्री तेलंगाना जी किशन रेड्डी कैबिनेट मंत्री बंडी संजय कुमार राज्य मंत्री जम्मू-कश्मीर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गोवा श्रीपद यशो नाइक राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल शांतनु ठाकुर राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार राज्य मंत्री केरल सुरेश गोपी राज्य मंत्री जॉज कुरियन राज्य मंत्री उत्तराखंड अजय टम्टा राज्य मंत्री पंजाब रवनीत सिंह बिट्टू राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ तोखन साहू राज्य मंत्री नई दिल्ली हर्ष मल्होत्रा राज्य मंत्री

Modi Cabinet 2024 with Portfolios: किसे मिली किस मंत्रालय की कमान, यहां देखें हर एक पोर्टफोलियो PM नरेंद्र मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के साथ प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद, लगभग 9.3 करोड़ किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपये जारी करने को अधिकृत करते हुए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को मंजूरी मिली है. Modi 3.0 Cabinet जेपी नड्डा का स्थान लेगा कौन?

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपने नए पार्टी प्रमुख की तलाश करनी होगी क्योंकि निवर्तमान जेपी नड्डा स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्रालयों को संभालने के लिए मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल हो गए हैं. इस महीने के अंत में नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया. साल 2019 में, नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने लेकिन जनवरी 2020 में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया. PM Modi 3.0 Cabinet Holds First Meet पीएम मोदी ने क्या कहा



तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद पीएमओ के अधिकारियों को अपने पहले संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, ''जिस टीम ने मुझे 10 साल में इतना कुछ दिया, उसमें हम क्या नया कर सकते हैं, हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं'' हम और तेज कैसे कर सकते हैं, और बेहतर स्केल पर कैसे कर सकते हैं - इन सबको लेकर के अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे विश्वास है कि देश के 140 करोड़ लोगों ने उनके प्रयासों पर अपनी मोहर लगा दी है. Modi Cabinet 2025 जीते फिर भी जगह नहीं मिली: बता दें कि नारायण राणे, परषोत्तम रूपाला और अनुराग ठाकुर जीत के बावजूद मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सके. बता दें निवर्तमान मंत्रिपरिषद में से, भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव हारने वाले 17 मंत्रियों में से 16 को शामिल नहीं किया है.

पुराने मंत्रिमंडल के प्रमुख चार कैबिनेट मंत्रियों स्मृति ईरानी, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा और महेंद्र पांडे को भी जगह नहीं मिली. हालांकि ये सभी इस बार का चुनाव हार गए है.

यहां एकमात्र अपवाद एल मुरुगन थे, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, लेकिन तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से लोकसभा हार गए थे फिर भी मंत्री बने है.

Modi Cabinet Ministers List गुजरात से दिल्ली तक का सफ़र: पीएम मोदी का राजनीतिक सफर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ था, जहां उन्होंने विकास और सुशासन के मॉडल को लागू किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल 2014 में शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना और मेक इन इंडिया जैसे प्रमुख अभियानों को शुरू किया था. साल 2019 में दूसरे कार्यकाल में उन्होंने आर्थिक सुधारों, कोरोना महामारी का मुकाबला और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया था. 2024 के आम चुनावों में एनडीए गठबंधन ने एक बार फिर बहुमत हासिल कर सरकार का गठन किया है. Modi 3.0 Cabinet यूपी के वे सांसद जो इस बार मंत्रिपरिषद में क्रम संख्या सांसद का नाम क्षेत्र पार्टी 1 बी एल वर्मा बदायूं भाजपा 2 पंकज चौधरी महाराजगंज भाजपा 3 अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर अपना दल (सोनेलाल) 4 एस पी सिंह बघेल आगरा भाजपा 5 कमलेश पासवान बाँसगाँव भाजपा 6 जितिन प्रसाद पीलीभीत भाजपा 7 राजनाथ सिंह लखनऊ भाजपा 8 कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा भाजपा 9 जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय लोक दल