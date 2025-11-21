किताबों और उनके लेखकों के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, देखें यहां

साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसमें कई लेखकों की रचनाएं शामिल हैं, जो अलग-अलग विषयों पर आधारित हैं। इस सामान्य ज्ञान क्विज में हमने किताबों और लेखकों से जुड़े कुछ सवाल शामिल किए हैं।
उत्तरों के साथ यह सामान्य ज्ञान क्विज उन छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जिन्हें साहित्य में रुचि है। यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है, जो अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
चलिए, शुरू करते हैं।
किताबों और लेखकों पर GK प्रश्न और उत्तर
1. "To Kill a Mockingbird" उपन्यास के लेखक कौन हैं?
(a) अर्नेस्ट हेमिंग्वे
(b) हार्पर ली
(c) जे.डी. सालिंगर
(d) एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड
सही उत्तर: (b) हार्पर ली
स्पष्टीकरण: "To Kill a Mockingbird" को हार्पर ली ने लिखा था। इसे आधुनिक अमेरिकी साहित्य की एक क्लासिक रचना माना जाता है।
2. हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन हैं?
(a) जे.आर.आर. टॉल्किन
(b) सी.एस. लुईस
(c) जे.के. रोलिंग
(d) रोआल्ड डाल
सही उत्तर: (c) जे.के. रोलिंग
स्पष्टीकरण: हैरी पॉटर किताबों की सीरीज को जे.के. रोलिंग ने लिखा है। इसमें हैरी पॉटर नाम के एक लड़के के कारनामों के बारे में बताया गया है। यह बुक सीरीज बहुत लोकप्रिय हुई और इस पर फिल्में भी बनाई गईं।
3. “Pride and Prejudice” उपन्यास की लेखिका कौन हैं?
(a) एच.जी. वेल्स
(b) चार्लोट ब्रोंटे
(c) जेन ऑस्टेन
(d) जॉर्ज एलियट
सही उत्तर: (c) जेन ऑस्टेन
स्पष्टीकरण: Pride and Prejudice जेन ऑस्टेन ने लिखी है। इसकी कहानी 19वीं सदी के इंग्लैंड पर आधारित है।
4. “The Great Gatsby” के लेखक कौन हैं?
(a) एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड
(b) जॉन स्टीनबेक
(c) जे.डी. सालिंगर
(d) अर्नेस्ट हेमिंग्वे
सही उत्तर: (a) एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड
स्पष्टीकरण: The Great Gatsby को एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड ने लिखा है। इसमें मुख्य किरदार, जे गैट्सबी की कहानी बताई गई है।
5. The Chronicles of Narnia सीरीज किसके द्वारा लिखी गई है?
(a) जे.आर.आर. टॉल्किन
(b) जे.के. रोलिंग
(c) सी.एस. लुईस
(d) फिलिप पुलमैन
सही उत्तर: (c) सी.एस. लुईस
स्पष्टीकरण: The Chronicles of Narnia सात उपन्यासों की एक सीरीज है, जिसे सी.एस. लुईस ने लिखा है। यह नार्निया की काल्पनिक भूमि पर आधारित है।
6. "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" सीरीज किसके द्वारा लिखी गई थी?
(a) रे ब्रैडबरी
(b) आइजैक असिमोव
(c) आर्थर सी. क्लार्क
(d) डगलस एडम्स
सही उत्तर: (d) डगलस एडम्स
स्पष्टीकरण: डगलस एडम्स The Hitchhiker's Guide to the Galaxy सीरीज के लेखक हैं, जिसमें आर्थर डेंट की कहानी बताई गई है।
7. “Angels and Demons” किसके द्वारा लिखी गई है?
(a) माइकल क्रिचटन
(b) जॉन ग्रिशम
(c) स्टीफन किंग
(d) डैन ब्राउन
सही उत्तर: (d) डैन ब्राउन
स्पष्टीकरण: डैन ब्राउन फिक्शन Angels and Demons के लेखक हैं। उनकी अन्य लोकप्रिय रचनाओं में The Da Vinci Code, Inferno आदि शामिल हैं।
8. "A Song of Ice and Fire" सीरीज के लेखक कौन हैं?
(a) जॉर्ज आर.आर. मार्टिन
(b) ब्रैंडन सैंडरसन
(c) पैट्रिक रोथफस
(d) रॉबिन हॉब
सही उत्तर: (a) जॉर्ज आर.आर. मार्टिन
स्पष्टीकरण: A Song of Ice and Fire एक एपिक फेंटेसी नॉवेल सीरीज है, जिसे जॉर्ज आर.आर. मार्टिन ने लिखा है। इस पर HBO ने एक बहुत ही लोकप्रिय टीवी शो "Game of Thrones" बनाया है।
9. "The Kite Runner” किताब के लेखक कौन हैं?
(a) मोहसिन हामिद
(b) सलमान रुश्दी
(c) खालिद होसैनी
(d) ओरहान पामुक
सही उत्तर: (c) खालिद होसैनी
स्पष्टीकरण: The Kite Runner को खालिद होसैनी ने लिखा है। इसमें अफगानिस्तान के एक लड़के, आमिर की कहानी है।
10. “One Hundred Years of Solitude" के लेखक कौन हैं?
(a) जॉर्ज लुइस बोर्जेस
(b) गैब्रियल गार्सिया मार्खेज
(c) कार्लो फुएंटेस
(d) मारियो वर्गास ल्लोसा
सही उत्तर: (b) गैब्रियल गार्सिया मार्खेज
स्पष्टीकरण: “One Hundred Years of Solitude" को गैब्रियल गार्सिया मार्खेज ने लिखा है। इसे दुनिया भर के साहित्य की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक माना जाता है।
