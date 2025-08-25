Samudrayaan Project: समुद्र में कितने मीटर की गहराई तक खोज करने में सक्षम है 'समुद्रयान'? यहां देखें

भारत का समुद्रयान प्रोजेक्ट देश का पहला मानव-युक्त गहरा समुद्री मिशन है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा शुरू किए गए डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। इसका लक्ष्य गहरे समुद्र की खोज करना और उसके छिपे हुए संसाधनों का पता लगाना है। वैज्ञानिकों की योजना तीन लोगों को MATSYA 6000 नामक एक खास पनडुब्बी में 6,000 मीटर की गहराई तक भेजने की है। इस वाहन को चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह मिशन खनिजों, धातुओं और समुद्री जैव-विविधता का अध्ययन करेगा। यह भारत को ब्लू इकोनॉमी का लाभ उठाने में भी मदद करेगा, जिसमें मछली पकड़ना, खनन और पर्यटन जैसे समुद्र-आधारित उद्योग शामिल हैं। भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज के लिए 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया गया है। इनमें तांबा, कोबाल्ट और निकल जैसी कीमती धातुएं होती हैं। समुद्रयान भारत को समुद्री अनुसंधान और टिकाऊ संसाधन उपयोग में एक वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा।

समुद्रयान प्रोजेक्ट क्या है? समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मानव-युक्त गहरा समुद्री मिशन है। इसका मुख्य मकसद MATSYA 6000 नामक एक विशेष पनडुब्बी वाहन में तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर (लगभग 3.7 मील) की गहराई तक भेजना है। यह डीप ओशन मिशन नामक एक बड़ी पहल का हिस्सा है। MATSYA 6000 एक गोलाकार वाहन है जो अपने अंदर बैठे लोगों को पानी के नीचे की अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले भारी दबाव से बचा सकता है। इसे सामान्य हालातों में 12 घंटे और आपातकाल में 96 घंटे तक काम करने के लिए बनाया गया है। इस मिशन का मकसद सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमता को साबित करना नहीं है। वैज्ञानिक इस पनडुब्बी का उपयोग समुद्र की गहराई का अध्ययन करने के लिए करेंगे। इसमें समुद्री जीवन और खनिज जैसे मूल्यवान गैर-जीवित संसाधन (उदाहरण के लिए, पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल) शामिल हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हो सकते हैं।

इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत की "ब्लू इकोनॉमी" को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करेगा जो इस उन्नत गहरे समुद्री खोज तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।

भारत समुद्रयान कब लॉन्च करेगा? समुद्रयान मिशन को 2026 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। अधिकारियों ने इस समय-सीमा का उल्लेख किया है। यह बड़े डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जो 2021 से 2026 तक चल रहा है। यह प्रोजेक्ट एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। अंतिम मानव-युक्त गहरे समुद्र की खोज से पहले, अगले कुछ सालों में पनडुब्बी MATSYA 6000 के कई टेस्ट और ट्रायल किए जाएंगे। इन टेस्ट के सफल समापन के बाद, भारत इस गहरे समुद्री तकनीक वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा। समुद्रयान प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत के गहरे समुद्री खोज के लिए एक रोमांचक नया मिशन है। यह बड़े डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है और इसका लक्ष्य गहरे समुद्र की खोज के लिए एक विशेष पनडुब्बी वाहन विकसित करना है। समुद्रयान प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य यहां दिए गए हैं: मानव-युक्त पनडुब्बी विकसित करना: इसका पहला लक्ष्य MATSYA 6000 नामक एक ऐसा वाहन डिजाइन और बनाना है, जो तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर (लगभग 3.7 मील) की गहराई तक सुरक्षित रूप से ले जा सके। यह पहली बार है जब भारत ने इंसानों को इतनी गहराई तक ले जाने में सक्षम वाहन बनाया है।