Samudrayaan Project: समुद्र में कितने मीटर की गहराई तक खोज करने में सक्षम है 'समुद्रयान'? यहां देखें

भारत का समुद्रयान प्रोजेक्ट देश का पहला मानव-युक्त गहरा समुद्री मिशन है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा शुरू किए गए डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। इसका लक्ष्य गहरे समुद्र की खोज करना और उसके छिपे हुए संसाधनों का पता लगाना है।
वैज्ञानिकों की योजना तीन लोगों को MATSYA 6000 नामक एक खास पनडुब्बी में 6,000 मीटर की गहराई तक भेजने की है। इस वाहन को चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
यह मिशन खनिजों, धातुओं और समुद्री जैव-विविधता का अध्ययन करेगा। यह भारत को ब्लू इकोनॉमी का लाभ उठाने में भी मदद करेगा, जिसमें मछली पकड़ना, खनन और पर्यटन जैसे समुद्र-आधारित उद्योग शामिल हैं। भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज के लिए 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया गया है।
इनमें तांबा, कोबाल्ट और निकल जैसी कीमती धातुएं होती हैं। समुद्रयान भारत को समुद्री अनुसंधान और टिकाऊ संसाधन उपयोग में एक वैश्विक नेता बनने में मदद करेगा।
समुद्रयान प्रोजेक्ट क्या है?
समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत का पहला मानव-युक्त गहरा समुद्री मिशन है। इसका मुख्य मकसद MATSYA 6000 नामक एक विशेष पनडुब्बी वाहन में तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर (लगभग 3.7 मील) की गहराई तक भेजना है। यह डीप ओशन मिशन नामक एक बड़ी पहल का हिस्सा है।
MATSYA 6000 एक गोलाकार वाहन है जो अपने अंदर बैठे लोगों को पानी के नीचे की अत्यधिक गहराई में पाए जाने वाले भारी दबाव से बचा सकता है। इसे सामान्य हालातों में 12 घंटे और आपातकाल में 96 घंटे तक काम करने के लिए बनाया गया है।
इस मिशन का मकसद सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमता को साबित करना नहीं है। वैज्ञानिक इस पनडुब्बी का उपयोग समुद्र की गहराई का अध्ययन करने के लिए करेंगे। इसमें समुद्री जीवन और खनिज जैसे मूल्यवान गैर-जीवित संसाधन (उदाहरण के लिए, पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल) शामिल हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हो सकते हैं।
इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत की "ब्लू इकोनॉमी" को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करेगा जो इस उन्नत गहरे समुद्री खोज तकनीक का उपयोग कर रहे हैं।
भारत समुद्रयान कब लॉन्च करेगा?
समुद्रयान मिशन को 2026 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। अधिकारियों ने इस समय-सीमा का उल्लेख किया है। यह बड़े डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जो 2021 से 2026 तक चल रहा है।
यह प्रोजेक्ट एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। अंतिम मानव-युक्त गहरे समुद्र की खोज से पहले, अगले कुछ सालों में पनडुब्बी MATSYA 6000 के कई टेस्ट और ट्रायल किए जाएंगे।
इन टेस्ट के सफल समापन के बाद, भारत इस गहरे समुद्री तकनीक वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा।
समुद्रयान प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत के गहरे समुद्री खोज के लिए एक रोमांचक नया मिशन है। यह बड़े डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है और इसका लक्ष्य गहरे समुद्र की खोज के लिए एक विशेष पनडुब्बी वाहन विकसित करना है। समुद्रयान प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य यहां दिए गए हैं:
मानव-युक्त पनडुब्बी विकसित करना: इसका पहला लक्ष्य MATSYA 6000 नामक एक ऐसा वाहन डिजाइन और बनाना है, जो तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर (लगभग 3.7 मील) की गहराई तक सुरक्षित रूप से ले जा सके। यह पहली बार है जब भारत ने इंसानों को इतनी गहराई तक ले जाने में सक्षम वाहन बनाया है।
खनिज संसाधनों की खोज करना: यह मिशन गहरे समुद्र के तल पर मूल्यवान खनिजों की खोज करेगा, जैसे पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल। ये मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं से भरपूर होते हैं। ये संसाधन इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी के लिए बहुत जरूरी हैं।
गहरे समुद्री जीवन का अध्ययन करना: यह प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों को गहरे समुद्र में रहने वाले अजीब और अनोखे पौधों और जानवरों का अध्ययन करने में मदद करेगा, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इससे हमें समुद्री जैव-विविधता के बारे में और अधिक जानने और इसकी रक्षा करने के तरीके सीखने में मदद मिलेगी।
MATSYA 6000 को बनाने में किस तकनीक का उपयोग?
MATSYA 6000 पनडुब्बी एक तकनीकी चमत्कार है, जिसे गहरे समुद्र के भारी दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सफलता का राज कई उन्नत तकनीकों में छिपा है, जिनमें से कई भारत में ही विकसित की गई हैं।
MATSYA 6000 में क्या है खास:
टाइटेनियम एलॉय: पनडुब्बी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका मजबूत बाहरी कवच है, जिसे "पर्सनल स्फीयर" के नाम से जाना जाता है। यह अंदर के तीन लोगों की रक्षा करता है। यह एक विशेष टाइटेनियम एलॉय से बना है जो समुद्र तल पर अनुभव होने वाले दबाव से 600 गुना से भी ज्यादा दबाव झेल सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इस स्फीयर को बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी समुदाय के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग को दर्शाता है।
उत्प्लावकता और थ्रस्टर्स: ऊपर-नीचे जाने और घूमने-फिरने के लिए, पनडुब्बी एक बैलास्ट सिस्टम (जो अपना वजन नियंत्रित करने के लिए पानी भरता या निकालता है) और विशेष थ्रस्टर्स (पानी के नीचे प्रोपेलर की तरह) का उपयोग करती है। यह इसे किसी भी दिशा में जाने में मदद करता है।
