Rajasthan 4th Grade Exam Date 2025 OUT: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSSB) ने 4th ग्रेड (ग्रुप डी) भर्ती 2025 के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, RSSB 4th ग्रेड की परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक राजस्थान के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। सुबह की पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम की पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य 53,749 खाली पदों को भरना है, जो इसे हाल के सालों में बोर्ड की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक बनाता है। एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 7 से 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। Candidates को पूरा परीक्षा शेड्यूल देखने के लिए यह लेख पूरा पढ़ने की सलाह दी जाती है। RSMSSB 4th Grade Exam Date 2025: राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें

ताजा सूचना के अनुसार, RSSB 4th ग्रेड परीक्षा 53,749 ग्रुप डी के खाली पदों को भरने के लिए 19 से 21 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया इस साल की शुरुआत में पूरी हो गई थी और लाखों Candidates इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

अधिसूचना जारी होने की तारीख 12 दिसंबर 2024 ऑनलाइन आवेदन शुरू 21 मार्च 2025 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल 2025 राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा तारीख 2025 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा शेड्यूल RSSB ने ग्रुप डी परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए आधिकारिक सूचना जारी की है। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक हर दिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। आप नीचे दिए गए सीधे लिंक से आधिकारिक सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। RSSB 4th Grade Exam Date Official Notice PDF राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा शिफ्ट का समय RSSB 4 ग्रेड परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की सटीक तारीख और पाली का समय Candidates के एडमिट कार्ड में लिखा होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपनी पाली से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं।

पाली रिपोर्टिंग का समय परीक्षा का समय सुबह सुबह 8:30 बजे सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक शाम दोपहर 1:30 बजे दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा 2025 का अवलोकन नीचे दी गई टेबल में राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा 2025 के बारे में सभी मुख्य जानकारी शामिल है। यह भर्ती अभियान राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा ग्रुप डी के 53,749 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा के बारे में सभी डिटेल यहां से प्राप्त करें: आयोजक निकाय का नाम राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSSB) परीक्षा का नाम RSSB 4th ग्रेड पद का नाम ग्रेड डी रिक्त पद 53749 परीक्षा की तारीख 18 से 21 सितंबर आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in राजस्थान 4th ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा? बोर्ड RSSB ग्रेड 4 का एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से कम से कम एक हफ्ते पहले जारी करता है। पंजीकृत Candidates अपना हॉल टिकट अपने Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक एंट्री पास के तौर पर काम करता है। इसके बिना, Candidates को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान ग्रेड 4 एडमिट कार्ड के साथ, Candidates को वेरिफिकेशन के लिए एक वैध आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा।