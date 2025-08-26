Rajasthan 4th Grade Exam Date 2025 OUT: राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSSB) ने 4th ग्रेड (ग्रुप डी) भर्ती 2025 के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, RSSB 4th ग्रेड की परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक राजस्थान के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। सुबह की पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम की पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।
इस भर्ती अभियान का लक्ष्य 53,749 खाली पदों को भरना है, जो इसे हाल के सालों में बोर्ड की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक बनाता है। एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 7 से 10 दिन पहले जारी किए जाएंगे। Candidates को पूरा परीक्षा शेड्यूल देखने के लिए यह लेख पूरा पढ़ने की सलाह दी जाती है।
RSMSSB 4th Grade Exam Date 2025: राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें
ताजा सूचना के अनुसार, RSSB 4th ग्रेड परीक्षा 53,749 ग्रुप डी के खाली पदों को भरने के लिए 19 से 21 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया इस साल की शुरुआत में पूरी हो गई थी और लाखों Candidates इसकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
अधिसूचना जारी होने की तारीख
12 दिसंबर 2024
ऑनलाइन आवेदन शुरू
21 मार्च 2025
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख
19 अप्रैल 2025
राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा तारीख 2025
19 सितंबर से 21 सितंबर 2025
राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा शेड्यूल
RSSB ने ग्रुप डी परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए आधिकारिक सूचना जारी की है। यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक हर दिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। आप नीचे दिए गए सीधे लिंक से आधिकारिक सूचना डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान 4th ग्रेड परीक्षा शिफ्ट का समय
RSSB 4 ग्रेड परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की सटीक तारीख और पाली का समय Candidates के एडमिट कार्ड में लिखा होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपनी पाली से कम से कम एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं।
पाली
रिपोर्टिंग का समय
परीक्षा का समय
सुबह
सुबह 8:30 बजे
सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक
शाम
दोपहर 1:30 बजे
दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक
राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा 2025 का अवलोकन
नीचे दी गई टेबल में राजस्थान ग्रेड 4 परीक्षा 2025 के बारे में सभी मुख्य जानकारी शामिल है। यह भर्ती अभियान राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड द्वारा ग्रुप डी के 53,749 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा के बारे में सभी डिटेल यहां से प्राप्त करें:
आयोजक निकाय का नाम
राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रिस्तरीय सेवा चयन बोर्ड (RSSB)
परीक्षा का नाम
RSSB 4th ग्रेड
पद का नाम
ग्रेड डी
रिक्त पद
53749
परीक्षा की तारीख
18 से 21 सितंबर
आधिकारिक वेबसाइट
rssb.rajasthan.gov.in
राजस्थान 4th ग्रेड एडमिट कार्ड 2025 कब आएगा?
बोर्ड RSSB ग्रेड 4 का एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से कम से कम एक हफ्ते पहले जारी करता है। पंजीकृत Candidates अपना हॉल टिकट अपने Registration नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एक एंट्री पास के तौर पर काम करता है। इसके बिना, Candidates को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान ग्रेड 4 एडमिट कार्ड के साथ, Candidates को वेरिफिकेशन के लिए एक वैध आईडी प्रूफ भी ले जाना होगा।
राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी 2025 डिटेल
RSSB ने राजस्थान सरकार के अलग-अलग विभागों में क्लास IV (ग्रुप डी) के 53,749 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। कुल खाली पदों में से 48,199 पद गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए और 5,550 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।
पद का नाम
गैर-अनुसूचित क्षेत्र
अनुसूचित क्षेत्र
कुल पद
ग्रुप डी / क्लास IV
48,199
5,550
53,749
