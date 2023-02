Vignesh NR: भारत के चेस इतिहास में पहली बार दो भाई बने ग्रैंडमास्टर, विग्नेश बने 80वें ग्रैंडमास्टर

भारत के 24 वर्षीय चेस प्लेयर विग्नेश एनआर (Vignesh NR) ने जर्मनी के इंटरनेशनल मास्टर इल्जा श्नाइडर को हराकर देश के 80वें ग्रैंडमास्टर बन गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी में 24वां नॉर्डवेस्ट कप 2023 टाइटल भी अपने नाम किया.

लाइव रेटिंग्स में 2500 पॉइंट्स को पार कर विग्नेश एनआर ने यह मील का पत्थर हासिल किया. इस जीत पर अपने भाई विग्नेश को बधाई देते हुए विसाख ने कहा कि ''अपने भाई को ग्रैंडमास्टर बनते हुए देखना अच्छा लगता है, यह शायद नयी ऊंचाइयों की ओर पहला कदम है. हम और सुधार करने एवं बेहतर खेलने पर ध्यान देंगे”.

प्रणेश एम (Pranesh M) भारत के 79वें ग्रैंडमास्टर है, उन्होंने यह उपलब्धि स्टॉकहोम में रिल्टन कप जीतने के बाद हासिल की थी.

