BAFTA Awards 2023: बाफ्टा अवार्ड शो में इस जर्मन फिल्म ने जीते सात अवार्ड, यहां देखें विनर लिस्ट

BAFTA Awards 2023: ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स (बाफ्टा) की घोषणा कर दी गयी है. इस आवर्ड शो में जर्मन फिल्म ‘ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट’ (All Quiet on the Western Front) ने सात अवार्ड अपने नाम किये है. यह फिल्म इस अवार्ड शो की सबसे चर्चित फिल्म बन कर उभरी है.

इस अवार्ड शो में आयरिश फिल्म ‘द बन्शीस ऑफ इनिशेरिन’ (The Banshees of Inisherin) ने चार अवार्ड पर कब्जा किया है. बाफ्टा अवार्ड शो को हॉलीवुड के एकेडमी पुरस्कारों के समकक्ष माना जाता जाता है.

All Quiet On The Western Front wins the BAFTA for Film Not in the English Language @allquietmovie @netflixuk #EEBAFTAs pic.twitter.com/e9jfsrXiQv — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023

76वां ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार:

76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गयी है, इसे बाफ्टा के नाम से भी जाना जाता है. इस बार इस अवार्ड शो का आयोजन इंग्लैंड के लंदन में रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित किया गया.

इस बार इस अवार्ड को एक्टर रिचर्ड ई ग्रांट द्वारा होस्ट किया गया. इस अवार्ड शो के दो सबसे बड़े अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड 'ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट' ने ही जीता है.

भारतीय फिल्मों की बात करें तो शौनक सेन द्वारा निर्देशित ऑल दैट ब्रीथ्स (All That Breathes) को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में नामित किया गया था, लेकिन यह फिल्म अवार्ड जीतने ने सफल नहीं हो पाई.

अवार्ड विजेताओं की लिस्ट:

बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म द बंशीस ऑफ इनिशरिन अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट' सर्वश्रेष्ठ डाक्यूमेंट्री 'नवलनी' सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री केट ब्लैंचेट, "टार" सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता ऑस्टिन बटलर "एल्विस" सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म "गिलर्मो डेल टोरो पिनोचियो" सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर (ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट) बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले मार्टिन मैकडोनाग, "द बंशीज ऑफ इनिशरिन" सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता बैरी केघन, "द बंशीज ऑफ इनिशरिन" सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री एंजेला बैसेट, "ब्लैक पैंथर: वकंडा फॉरएवर"

Cate Blanchett wins the BAFTA award for Leading Actress for her work on Tár @tarmovie @focusfeatures #EEBAFTAs pic.twitter.com/J9lzhuUI8b — BAFTA (@BAFTA) February 19, 2023

बाफ्टा अवार्ड के बारें में:

ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिसे आमतौर पर बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स के रूप में जाना जाता है. इसका आयोजन ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स (बाफ्टा) द्वारा किया जाता है. यह एक अत्यधिक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार शो है.

ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स (बाफ्टा) की स्थापना 1947 में की गयी थी. पहला बाफ्टा पुरस्कार समारोह 1949 में आयोजित किया गया था, और समारोह पहली बार 1956 में बीबीसी पर प्रसारित किया गया था.

इसे भी पढ़े:

Current Affairs Daily Hindi Quiz: 20 February 2023 - विश्व सामाजिक न्याय दिवस, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पॉवर प्लांट

Virat Kohli: विराट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का यह रिकॉर्ड, हरमनप्रीत ने रोहित को छोड़ा पीछे