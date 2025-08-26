भारत के 5 सबसे अमीर जिले कौन-से हैं, यहां जानें नाम

भारत का सबसे अमीर जिला
सकल घरेलू उत्पाद(GDP) के आधार पर देखें, तो तेलंगाना का रांगारेड्डी जिला भारत के सबसे अमीर जिलों में शामिल है। यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी 11.46 लाख रुपये का अनुमान है, जो कि इसे टॉप लिस्ट में शामिल करती है।
दूसरा सबसे अमीर जिला
भारत का दूसरा सबसे अमीर जिला हरियाणा का गुरुग्राम है। यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी का अनुमान 9.05 लाख रुपये है। मौजूदा समय में गुरुग्राम में आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर का विकास तेजी से हुआ है और रियल इस्टेट की दुनिया में आज यहां कुछ इलाकों की जमीन बहुत ही महंगी है।
तीसरा सबसे अमीर जिला
भारत के तीसरे सबसे अमीर जिले की बात करें, तो यह कर्नाटक का बंगलुरु जिला है। यह शहर भी आईटी हब के लिए जाना जाता है। यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी का अनुमान 8.48 लाख रुपये है। वहीं, शहर की अर्थव्यवस्था का अनुमान 110 बिलियन डॉलर होने का है।
चौथा सबसे अमीर जिला
उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर जिला पूरे प्रदेश का सबसे अमीर जिला है। इसके साथ ही यह सबसे अधिक साक्षर जिला भी है। मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो यहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 10.17 लाख रुपये है। वहीं, इसकी कुल जीडीपी 2.64 लाख करोड़ रुपये है।
5वां सबसे अमीर जिला
भारत के 5वें सबसे अमीर जिले की बात करें, तो यह हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला है। यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी 8.10 लाख रुपये है। आपको बता दें कि सोलन जिले को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं, लोग इसे रेड गोल्ट सिटी भी कहते हैं। क्योंकि, यहां टमाटर का अधिक उत्पादन होता है।
पढ़ेंःयूपी के इस जिले में मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, देखें क्या है नाम
Comments
All Comments (0)
Join the conversation