भारत के 5 सबसे अमीर जिले कौन-से हैं, यहां जानें नाम

भारत का सबसे अमीर जिला

सकल घरेलू उत्पाद(GDP) के आधार पर देखें, तो तेलंगाना का रांगारेड्डी जिला भारत के सबसे अमीर जिलों में शामिल है। यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी 11.46 लाख रुपये का अनुमान है, जो कि इसे टॉप लिस्ट में शामिल करती है।

दूसरा सबसे अमीर जिला

भारत का दूसरा सबसे अमीर जिला हरियाणा का गुरुग्राम है। यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी का अनुमान 9.05 लाख रुपये है। मौजूदा समय में गुरुग्राम में आईटी हब के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर का विकास तेजी से हुआ है और रियल इस्टेट की दुनिया में आज यहां कुछ इलाकों की जमीन बहुत ही महंगी है।

तीसरा सबसे अमीर जिला

भारत के तीसरे सबसे अमीर जिले की बात करें, तो यह कर्नाटक का बंगलुरु जिला है। यह शहर भी आईटी हब के लिए जाना जाता है। यहां प्रति व्यक्ति जीडीपी का अनुमान 8.48 लाख रुपये है। वहीं, शहर की अर्थव्यवस्था का अनुमान 110 बिलियन डॉलर होने का है।

चौथा सबसे अमीर जिला

उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर जिला पूरे प्रदेश का सबसे अमीर जिला है। इसके साथ ही यह सबसे अधिक साक्षर जिला भी है। मीडिया रिपोर्ट्स पर गौर करें, तो यहां प्रति व्यक्ति आय लगभग 10.17 लाख रुपये है। वहीं, इसकी कुल जीडीपी 2.64 लाख करोड़ रुपये है।