उत्तराखंड में कितनी नदियों के नाम के साथ 'गंगा' जुड़ा है? यहां देखें

उत्तराखंड की सभी नदियों की पूरी सूची देखें, जिसमें गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी और अन्य नदियां शामिल हैं। उनके उद्गम, संगम, आध्यात्मिक महत्व और हिमालय के पवित्र पंच प्रयाग के बारे में जानें। उत्तराखंड में कई नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं, जिनके साथ "गंगा" नाम जुड़ा हुआ है। 

उत्तराखंड में बहने वाली प्रमुख नदियों में पवित्र गंगा और यमुना से लेकर अलकनंदा, मंदाकिनी और रामगंगा जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां शामिल हैं। हिमालय के इस क्षेत्र में उनके उद्गम, संगम, और धार्मिक या पारिस्थितिक महत्व को समझें।

उत्तराखंड की प्रमुख नदियां

1. गंगा

गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद यह गंगा बन जाती है। यह नदी ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे आध्यात्मिक शहरों से होकर बहती है और हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है।

2. यमुना

यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना एक और पवित्र नदी है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। यह उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरती है, और यमुनोत्री मंदिर चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है।

3. भागीरथी

भागीरथी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यह उत्तरकाशी से होकर बहती है और हिंदू पौराणिक कथाओं में राजा भगीरथ की तपस्या के लिए पूजनीय है।

4. अलकनंदा

अलकनंदा गढ़वाल की एक प्रमुख नदी है, जो बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। यह सभी पांच प्रयागों (नदी संगमों) से होकर गुजरती है और देवप्रयाग में गंगा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

5. मंदाकिनी

यह नदी केदारनाथ के पास चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। मंदाकिनी को पवित्र माना जाता है और इसे अक्सर केदारनाथ तीर्थयात्रा से जोड़ा जाता है।

6. धौलीगंगा

धौलीगंगा चमोली जिले में नीति दर्रे के पास से निकलती है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। यह जलविद्युत परियोजनाओं और सुंदर घाटियों के लिए जानी जाती है।

7. पिंडर नदी

पिंडर नदी कुमाऊं में पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यह ट्रेकिंग मार्गों और साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है।

8. नंदाकिनी

नंदाकिनी नंदा घुंटी क्षेत्र से बहती है और नंदप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है, जो पांच पंच प्रयागों में से एक है। यह एक अपेक्षाकृत कम जानी-पहचानी लेकिन महत्वपूर्ण नदी है।

9. रामगंगा

रामगंगा चमोली में दूधातोली पहाड़ियों से निकलती है। यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है और आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यह वन्यजीवों और खेती दोनों के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

10. काली (शारदा) नदी

यह नदी पिथौरागढ़ में कालापानी से निकलती है और भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। निचले हिस्से में इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है और यह यूपी में घाघरा नदी में मिल जाती है।

11. गौला नदी

गौला नदी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र से निकलती है और मैदानी इलाकों में बहती है। यह हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों के लिए सिंचाई और पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है।

12. सरयू नदी

सरयू नदी बागेश्वर में कपकोट के पास से शुरू होती है। यह कुमाऊं में एक पवित्र नदी है और पंचेश्वर में काली नदी से मिलती है। इसका धार्मिक महत्व है और यह स्थानीय खेती में भी मदद करती है।

13. गोरी गंगा

गोरी गंगा मिलम ग्लेशियर से निकलती है और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से होकर बहती है। यह एक तेज बहने वाली हिमालयी नदी है, जो काली नदी में मिल जाती है और अपने व्हाइट वॉटर रैपिड्स के लिए जानी जाती है।

किन नदियों के नाम से जुड़ा है 'गंगा' नाम 

उत्तराखंड में कई नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं, जिनके साथ "गंगा" नाम जुड़ा हुआ है, जिसमें गोरी गंगा, रामगंगा, धौली गंगा शामिल है। 

