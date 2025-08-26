उत्तराखंड में कितनी नदियों के नाम के साथ 'गंगा' जुड़ा है? यहां देखें

उत्तराखंड में बहने वाली प्रमुख नदियों में पवित्र गंगा और यमुना से लेकर अलकनंदा, मंदाकिनी और रामगंगा जैसी महत्वपूर्ण सहायक नदियां शामिल हैं। हिमालय के इस क्षेत्र में उनके उद्गम, संगम, और धार्मिक या पारिस्थितिक महत्व को समझें। भारत की सबसे तेज रफ़्तार से चलने वाली 5 ट्रेनें कौन-सी है? देखें नाम और रूट उत्तराखंड की प्रमुख नदियां 1. गंगा गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद यह गंगा बन जाती है। यह नदी ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे आध्यात्मिक शहरों से होकर बहती है और हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। 2. यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना एक और पवित्र नदी है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है। यह उत्तराखंड के पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरती है, और यमुनोत्री मंदिर चार धाम तीर्थ स्थलों में से एक है।

3. भागीरथी भागीरथी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। यह उत्तरकाशी से होकर बहती है और हिंदू पौराणिक कथाओं में राजा भगीरथ की तपस्या के लिए पूजनीय है। 4. अलकनंदा अलकनंदा गढ़वाल की एक प्रमुख नदी है, जो बद्रीनाथ के पास सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। यह सभी पांच प्रयागों (नदी संगमों) से होकर गुजरती है और देवप्रयाग में गंगा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5. मंदाकिनी यह नदी केदारनाथ के पास चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। मंदाकिनी को पवित्र माना जाता है और इसे अक्सर केदारनाथ तीर्थयात्रा से जोड़ा जाता है। 6. धौलीगंगा धौलीगंगा चमोली जिले में नीति दर्रे के पास से निकलती है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। यह जलविद्युत परियोजनाओं और सुंदर घाटियों के लिए जानी जाती है।