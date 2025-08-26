Schools Holiday on 27th August
Focus
Quick Links
News

HPBOSE 10th Supplementary Result 2025: जल्द ही hpbose.org पर जारी होगा रिजल्ट, यहां से देखें परिणाम

Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Aug 26, 2025, 14:34 IST

HPBOSE जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर 10वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 जारी करेगा। छात्र अपने रोल नंबर का उपयोग करके परिणाम देख सकते हैं। परिणाम डिजिलॉकर और एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध होंगे।

HPBOSE 10th Supplementary Result 2025
HPBOSE 10th Supplementary Result 2025
Register for Result Updates

HPBOSE 10th Supplementary Result 2025: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से जल्द ही 10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hpbose.orgपर जारी होने की संभावना है। सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपने एडमिट कार्ड और रोल नंबर का इस्तेमाल कर के रिजल्ट जांच सकते हैं।

सप्लीमेंट्री रिजल्ट में छात्रों द्वारा प्राप्त विषयवार अंक दिए जाएंगे। ध्यान रहे कि ऑनलाइन रिजल्ट प्रोविजनल है और मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों से प्राप्त करनी होगी।

HPBOSE Supplementary Result 2025 कैसे चेक करें रिजल्ट?

छात्र इन चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं

चरण 2: होमपेज पर, 'रिजल्ट' टैब पर क्लिक करें

चरण 3: “मैट्रिक/इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जुलाई 2025” लिंक चुनें

चरण 4: लॉगिन विंडो में अपना रोल नंबर दर्ज करें

चरण 5: विवरण सबमिट करें

चरण 6: रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा

चरण 7: भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें

HPBOSE Supplementary Result 2025 डिजिलॉकर के माध्यम से कैसे देखें रिजल्ट?

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, छात्र डिजिलॉकर के माध्यम से भी अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। डिजिलॉकर के माध्यम से जांच करने के चरण यहां दिए गए हैं:

चरण 1: digilocker.gov.in पर जाएं

चरण 2: अपने आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करें

चरण 3: “HPBOSE 10वीं/12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025” खोजें

चरण 5: डिजिलॉकर से सीधे मार्कशीट डाउनलोड करें

चरण 6: HPBOSE सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 SMS के माध्यम से

छात्र बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर निर्धारित प्रारूप में अपना रोल नंबर निर्दिष्ट नंबर पर भेजकर SMS सुविधा के माध्यम से भी अपना परिणाम देख सकते हैं।

HPBOSE Supplementary Result 2025: पास करने के लिए कितने अंक है जरूरी?

सप्लीमेंट्री परीक्षा पास करने के लिए, छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे और कुल मिलाकर 33% अंक भी प्राप्त करने होंगे। इन मानदंडों को पूरा करने वालों को ही पास घोषित किया जाएगा।

Related Stories

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर तैयार रखें और परिणाम लिंक पर अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।


Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

... Read More

Latest Stories

Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

Trending

Popular Searches

Latest Education News