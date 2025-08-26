HPBOSE 10th Supplementary Result 2025: जल्द ही hpbose.org पर जारी होगा रिजल्ट, यहां से देखें परिणाम

HPBOSE 10th Supplementary Result 2025: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) की ओर से जल्द ही 10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hpbose.orgपर जारी होने की संभावना है। सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपने एडमिट कार्ड और रोल नंबर का इस्तेमाल कर के रिजल्ट जांच सकते हैं।
सप्लीमेंट्री रिजल्ट में छात्रों द्वारा प्राप्त विषयवार अंक दिए जाएंगे। ध्यान रहे कि ऑनलाइन रिजल्ट प्रोविजनल है और मूल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों से प्राप्त करनी होगी।
HPBOSE Supplementary Result 2025 कैसे चेक करें रिजल्ट?
छात्र इन चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं:
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएं
चरण 2: होमपेज पर, 'रिजल्ट' टैब पर क्लिक करें
चरण 3: “मैट्रिक/इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जुलाई 2025” लिंक चुनें
चरण 4: लॉगिन विंडो में अपना रोल नंबर दर्ज करें
चरण 5: विवरण सबमिट करें
चरण 6: रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा
चरण 7: भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट ले लें
HPBOSE Supplementary Result 2025 डिजिलॉकर के माध्यम से कैसे देखें रिजल्ट?
आधिकारिक वेबसाइट के अलावा, छात्र डिजिलॉकर के माध्यम से भी अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। डिजिलॉकर के माध्यम से जांच करने के चरण यहां दिए गए हैं:
चरण 1: digilocker.gov.in पर जाएं
चरण 2: अपने आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करें
चरण 3: “HPBOSE 10वीं/12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025” खोजें
चरण 5: डिजिलॉकर से सीधे मार्कशीट डाउनलोड करें
चरण 6: HPBOSE सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2025 SMS के माध्यम से
छात्र बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर निर्धारित प्रारूप में अपना रोल नंबर निर्दिष्ट नंबर पर भेजकर SMS सुविधा के माध्यम से भी अपना परिणाम देख सकते हैं।
HPBOSE Supplementary Result 2025: पास करने के लिए कितने अंक है जरूरी?
सप्लीमेंट्री परीक्षा पास करने के लिए, छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे और कुल मिलाकर 33% अंक भी प्राप्त करने होंगे। इन मानदंडों को पूरा करने वालों को ही पास घोषित किया जाएगा।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने रोल नंबर तैयार रखें और परिणाम लिंक पर अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
