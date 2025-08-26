Schools Holiday on 27th August
BBOSE 12th Exam Date: बोर्ड ने बदली 12वीं के एग्जाम डेट्स, अब इस दिन होगी परीक्षा; चेक करें शेड्यूस

Aug 26, 2025

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया है। बोर्ड ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से अब ये परीक्षाएं सितंबर में आयोजित की जाएंगी। नया कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

Bihar Board Exam date changed
BBOSE 12th Revised Exam Date: बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) ने दिसंबर 2024 परीक्षा चक्र के अंतर्गत कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किया है। बोर्ड ने बताया कि अपरिहार्य कारणों से, थ्योरी पेपर की नई तिथियां जारी की गई हैं और अब परीक्षाएं संशोधित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

संशोधित परीक्षा कार्यक्रम

पहले, BBOSE कक्षा 12 की परीक्षाएं 26 अगस्त और 9 सितंबर को आयोजित की जानी थीं। लेकिन अब बोर्ड ने एक आधिकारिक सूचना जारी कर बताया है कि कुछ अपरिहार्य कारणों से, थ्योरी परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया गया है और अब ये अगले महीने आयोजित की जाएंगी।

कितने बजे होगी परीक्षा

संशोधित तिथियों के अनुसार, 12वीं की परीक्षाएं अब सितंबर 2025 में आयोजित की जाएंगी। सुबह की पाली 9 सितंबर, 2025 को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक, जबकि दोपहर की पाली 10 सितंबर, 2025 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

किस विषय की परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है?

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, गणित (कोड 310) और केमेस्ट्री (कोड 312) की परीक्षाएं पहली और दूसरी पाली में आयोजित की जाएंगी। वहीं, बिजनेस स्टडी (कोड 318), शिक्षाशास्त्र (कोड 324) और दर्शनशास्त्र (कोड 325) की परीक्षाएं भी नई तिथियों पर ली जाएंगी।


