Dadasaheb Phalke Awards 2023: द कश्मीर फाइल्स बनी बेस्ट फिल्म, जानें 'फिल्म ऑफ़ द ईयर' का अवार्ड किसे मिला

हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया, जिसमें कई बॉलीवुड सितारों ने शिरकत की. इस दौरान कई फ़िल्मी सितारों और उनकी फिल्मों को सम्मानित किया गया.

इस अवार्ड शो में विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया. वही रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया.

