IPL 2023: IPL में 5,000 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज़ बने धोनी, कोहली ने बनाया यह रिकॉर्ड

Just another 🪶 in the 🧢 for our 🐐 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 @imVkohli pic.twitter.com/obr15OLNHL

🚨 Milestone Alert 🚨 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ runs in #TATAIPL for magnificent MSD! 🫡🫡 Follow the match ▶️ https://t.co/buNrPs0BHn #TATAIPL | #CSKvLSG | @msdhoni pic.twitter.com/InAuRN5oNu

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप