New COVID variant Omicron: जानें कितना खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट ‘ओमिक्रोन’, जानें इसके बारे में सबकुछ

New COVID variant Omicron: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट को लेकर चिंता ज़ाहिर की है. उसने इसे तकनीकी शब्दावली में 'चिंता वाला वेरिएंट' बताते हुए इसे 'ओमीक्रोन' नाम दिया है. दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस नए वेरिएंट को B.1.1.529 कहा है और इसे ओमिक्रोन (Omicron) नाम दिया गया है. डब्ल्यूएचओ ने इसे खतराक मानते हुए लोगों को आगाह किया है. इस हफ्ते पहली बार नए वेरिएंट की पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई. उसके बाद यह स्‍ट्रेन बोत्सवाना सहित आसपास के कई और देशों में फैल गया है.

The Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution met today to review what is known about the #COVID19 variant B.1.1.529.

They advised WHO that it should be designated a Variant of Concern.

WHO has named it Omicron, in line with naming protocols