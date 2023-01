NPCI: अब इन 10 देशों में रह रहे भारतीय भी कर सकेंगें UPI से पेमेंट, यहाँ देखें लिस्ट

NPCI: नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसके तहत अब NRI भी अब UPI के माध्यम से पैसों का लेनदेन अपने विदेशी मोबाइल नंबर से कर सकते है. इसके लिए अब केवल भारतीय मोबाइल नंबर रहने की बाध्यता नहीं होगी.

NRI अब अपने विदेशी फोन नंबर का उपयोग करके UPI पेमेंट की सुविधा का लाभ उठा सकते है. यह सुविधा अभी 10 देशों में शुरू की गयी है. NPCI ने बताया कि इसको शुरू करने की मांग काफी समय से की जा रही थी.

NPCI के अनुसार अब नॉन-रेजिडेंट अकाउंट होल्डर (NRE/NRO accounts holder) अपने इंटरनेशनल मोबाइल नंबर का उपयोग करके UPI पेमेंट सिस्टम का एक्सेस प्राप्त कर सकते है.

Good news for NRIs.

Non-Resident Indians in

Singapore

Australia

Canada

Hong Kong

Oman

Qatar

USA

Saudi Arabia

UAE

UK

with NRE/NRO accounts and a foreign mobile number can now use #UPI for transactions.

