NASA New Planet: नासा ने खोजा पृथ्वी जैसा नया प्लैनेट, जानें वहां रहने की क्या है उम्मीदें

NASA New Planet: हाल ही में नासा (NASA) के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) की मदद से नासा के साइंटिस्टों ने एक पृथ्वी के आकार के एक नए प्लैनेट की खोज की है. जिसको जिसे टीओआई 700 ई (TOI 700 e) नाम दिया गया है.

'TOI 700 e' अपने तारों (stars) के रहने योग्य क्षेत्र (habitable zone) के भीतर परिक्रमा करता है. साइंटिस्टों का यह भी दावा है कि इस प्लैनेट के सतह पर तरल पानी भी हो सकता है. यह नया ग्रह (TOI 700 e) आकार में 95% तक हमारी पृथ्वी जैसा ही है और संभवतः चट्टानी प्रकृति का प्लैनेट हो सकता है.

सिएटल में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की 241वीं बैठक में इस नए खोजे गए ग्रह की डिटेल्स पेश की गयी थी जिसे द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स (the Astrophysical Journal Letters) द्वारा स्वीकार किया गया था.

The new world, TOI-700 e, is in the ‘’optimistic’’ habitable zone, meaning it’s at a distance from the star where liquid water *could* exist on the surface at some point in the planet’s lifetime. https://t.co/M7BON9uyR7 pic.twitter.com/DjUFrjDjbe