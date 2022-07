पीटी उषा, विजयेंद्र प्रसाद समेत ये 4 दिग्गज जाएंगे राज्यसभा, जानें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

केंद्र सरकार ने देश की महान एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के लिए नामित किया है. बता दें पीटी उषा के साथ ही संगीतकार इलैयाराजा, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीनराइटर वी. विजयेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इन्हें बधाई दी है. चारों ही दिग्गज दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंध रखते हैं.

राज्यसभा में चार अलग-अलग क्षेत्रों की शख्सियतों का मनोनयम केंद्र सरकार द्वारा असाधारण प्रतिभाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है. केंद्र सरकार का कहना है कि चारों नामित सदस्यों का उनके अपने क्षेत्र में शानदार करियर रहा है तथा उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं.

प्रधानमंत्री ने पीटी उषा पर क्या ट्वीट किया

प्रधानमंत्री मोदी ने पीटी उषा के लिए लिखा कि पीटी उषा हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा हैं. खेलों में उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से जाना जाता है, पिछले कई सालों में नवोदित एथलीटों का मार्गदर्शन करने हेतु उनका काम उतना ही सराहनीय है. उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई.

पीटी उषा: एक नजर में

1984 ओलंपिक खेलों में पीटी उषा ने चौथा स्थान हासिल किया था. इसके बाद से वे पूरे देश में लोकप्रिय हो गईं. उन्होंने 1986 के सिओल एशियाई खेलों में चार गोल्ड मेडल जीते थे. उन्होंने 400 मीटर की बाधा दौड़, 400 मीटर की रेस, 200 मीटर और 4 गुणा 400 की रेस में स्वर्ण पदक जीते. वे 100 मीटर की रेस में दूसरे नंबर पर रहीं. उन्हें साल 1983 में अर्जुन अवॉर्ड दिया गया था. उन्हें साल 1985 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया.

पीएम ने विजयेंद्र प्रसाद गारू के बारे में क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने वी. विजयेंद्र प्रसाद गारू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर लिखा कि वी. विजयेंद्र गारू दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े हुए हैं. उनकी रचनाएं भारत की गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं तथा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं. उन्हें राज्यसभा हेतु मनोनीत किए जाने पर बधाई.

विजयेंद्र प्रसाद गारू: एक नजर में

विजयेंद्र प्रसाद गारू बाहुबलि, आरआरआर, बजरंगी भाईजान, राउडी राठौड़, मणिकर्णिका- द क्वीन ऑफ झांसी तथा मार्शल जैसी फिल्मों की कहानी लिखी है. साल 2016 में बजरंगी भाईजान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. इसके अतिरिक्त उन्होंने अर्धांगिनी, रांझणा एवं श्रीवल्ली जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया है.

पीएम ने ट्वीट में वीरेंद्र हेगड़े के बारे में क्या कहा?

प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के मनोनीत तीसरे सदस्य के लिए लिखा कि वीरेंद्र हेगड़े उत्कृष्ट सामुदायिक सेवा में सबसे आगे हैं. मुझे धर्मस्थल मंदिर में प्रार्थना करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे महान कार्यों को देखने का अवसर मिला है. वे निश्चित रूप से संसदीय कार्यवाही को समृद्ध करेंगे.

वीरेंद्र हेगड़े: एक नजर में

वीरेंद्र हेगड़े धर्माधिकारी रत्नवर्मा हेगड़े के सबसे बड़े बेटे हैं. वे कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित श्री धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर के अनुवांशिक ट्रस्टी हैं. जैन समुदाय से होने के बावजूद वीरेंद्र हेगड़े का परिवार कई हिंदू समुदाय के मंदिरों का भी ट्रस्टी है. वीरेंद्र हेगड़े दिगंबर जैन समुदाय से आते हैं. उनके तीन छोटे भाई- हर्षेंद्र, सुरेंद्र और राजेंद्र हैं. इसके अतिरिक्त उनकी एक बहन पद्मलता भी हैं. वीरेंद्र हेगड़े की पत्नी पद्मवती हेगड़े हैं. वीरेंद्र हेगड़े को जैन समुदाय की लगभग छह सौ साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु जाना जाता है.

पीएम ने एक अन्य ट्वीट में क्या कहा?

बता दें प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि इलैया राजा ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मंत्रमुग्ध किया है. उनकी रचनाएं अनेक भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाती हैं. उनकी जीवन यात्रा भी ही प्रेरक है- वे एक विनम्र पृष्ठभूमि से उठे और बहुत कुछ हासिल किया. खुशी है कि उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है.

इलैया राजा: एक नजर में

इलैया राजा तमिल फिल्मों के मशहूर संगीतकार हैं. उन्होंने अब तक 1400 फिल्मों के सात हजार गाने संगीतबद्ध किए हैं. उन्होंने तमिल के साथ-साथ तेलुगु फिल्मों में भी संगीत दिया है. इलैया राजा को पश्चिमी संगीत को दक्षिण भारतीय सिनेमा में मशहूर करने हेतु जाना जाता है.

उन्हें भारतीय संगीत के सबसे महान संगीतकारों में से एक माना जाता है. इलैया राजा को पांच नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिल चुके हैं. इनमें से तीन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन हेतु मिले वहीं दो नेशनल अवॉर्ड उन्हें बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए मिले. उन्हें साल 2010 में पद्मभूषण और साल 2018 में पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया.