Queen Elizabeth II Passes Away: ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II का निधन, उनके बेटे चार्ल्स III बने ब्रिटेन के नये सम्राट

Queen Elizabeth II Passes Away: ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटेन में शोक की लहर है. वह 70 वर्षों से अधिक समय तक ब्रिटेन की महारानी थी. उनका निधन स्कॉटिश हाइलैंड्स में उनके महल बाल्मोरल कैसल में हुआ. अस्वस्थता के चलते उन्होंने लंदन की यात्रा करने के बजाय बोरिस जॉनसन खुद उनसे मिलने स्कॉटलैंड गए थे और अपने इस्तीफे की औपचारिकता पूरी की, साथ ही नई प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस सत्ता हस्तांतरण सम्बन्धी औपचारिकता के लिए बाल्मोरल गयी थी.

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 08 सितम्बर 2022 को हुआ. देश विदेश के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ अपनी पुरानी तस्वीर जारी कर अपना शोक प्रकट किया है. उनके निधन के बाद, ब्रिटिश सरकार द्वारा 10 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W