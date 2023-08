करियर के आखिरी मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड ने कौन-से दो ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाये, जानें?

इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. एशेज़ 2023 का पांचवां टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच था. इस टेस्ट मैच में उन्होंने कई कारनामे भी किये.

साथ ही एशेज़ 2023 के पाचवें टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 रनों से जीत दर्ज की. यह टेस्ट मैच हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी इसके साथ ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

स्टार गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड इन अपने आखिरी टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने करियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर इन नया इतिहास कायम किया है. केनिंग्टन ओवल, लंदन खेले गए आखिरी एशेज़ टेस्ट मैच में ब्रॉड ने पहली पारी में 49 रन देकर 2 विकेट लिए. ओवल में इंग्लैंड की दूसरी पारी में ब्रॉड ने मिचल स्टार्क की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा था.

स्टुअर्ट ब्रॉड अपने करियर की आखिरी गेंद पर विकेट लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. उन्होंने विकेट के साथ अपने करियर को समाप्त किया. स्टुअर्ट ब्रॉड करियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने और गेंदबाज़ी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए है. ब्रॉड ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में करियर की आखिरी डिलीवरी पर ऐलेक्स कैरी को आउट किया.

अपने करियर के आखिरी टेस्ट में स्टुअर्ट ब्रॉड ने चार विकेट लिए, पहली पारी में ब्रॉड ने 2 विकेट लिए वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 2 विकेट झटके. दोनों पारियों में मिलाकर ब्रॉड ने कुल 8 मेडन ओवर किये. इंग्लैंड ने यह मैच 49 रनों से जीत लिया. इंग्लैंड के क्रिस वोक्स को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.

स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 9 दिसम्बर 2007 को श्रीलंका के खिलाफ किया था. ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 604 विकेट लिए है. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम एक शतक भी दर्ज है.

ब्रॉड ने अपने वनडे करियर की शुरुआत 30 अगस्त 2006 को पाकिस्तान के खिलाफ किया था. वनडे क्रिकेट में उनके नाम 178 विकेट दर्ज है.

T20 इंटरनेशनल की बात करें तो ब्रॉड ने अपने T20 करियर की शुरुआत 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ की थी. T20I में ब्रॉड ने 65 विकेट लिए है.

अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच के बाद ब्रॉड ने ‘स्काई स्पोर्ट्स’ से बात करते हुए कहा कि यह शानदार था, दर्शक अविश्वसनीय थे. यहां बहुत शोर था. साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप ऐसा निर्यण लेते हैं तो आप सोचते हैं कि आपकी आखिरी गेंद क्या होगी इसलिए विकेट लेकर एशेज़ टेस्ट जीतना काफी अच्छा है.

