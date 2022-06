तपन डेका को नया आईबी प्रमुख नियुक्त किया गया, जानें विस्तार से

आईपीएस तपन डेका को नया इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) प्रमुख नियुक्त किया गया है. उनका कार्यकाल दो साल का होगा. बता दें तपन कुमार डेका को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल के कार्यकाल के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) के लिए निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के रूप में नियुक्त किया गया है.

वे अरविंद कुमार की जगह लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है. कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, डेका फिलहाल आईबी की अभियान शाखा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव सामंत कुमार गोयल का कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया.

