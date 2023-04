Forbes' Top Billionaires 2023: फोर्ब्स के मुताबिक कौन हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर शख्स? जानें

Forbes' Top Billionaires 2023: फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना सूची में टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में पहले पायदान से फिसलकर दूसरे स्थान पर आ गए है. बर्नार्ड आरनो ऐंड फैमिली (Bernard Arnault & family) अब दुनिया में सबसे अमीर हो गए है.

फोर्ब्स के अनुसार, दुनिया के 25 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति 2.1 ट्रिलियन डॉलर हो गयी है, जो पिछले साल की तुलना में 2.3 ट्रिलियन डॉलर से संयुक्त रूप से 200 बिलियन डॉलर कम है.

अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की नेट वर्थ सबसे अधिक नीचे आई है, क्योंकि अमेजन के शेयर 38% तक गिरे थे. टॉप 25 में शामिल अरबपतियों में से दो-तिहाई लोगों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गयी है.

See Who The 25 Richest People In The World In 2023 Are: https://t.co/yfRa4GzigO #ForbesBillionaires pic.twitter.com/XhxtVXzoh4