IPL 2023: RCB ने जर्सी नंबर 17 और 333 को किया रिटायर, जानें क्या है वजह

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने हाल ही में अपनी टीम की जर्सी नंबर 17 और 333 को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया है. यह फैसला टीम प्रबन्धन ने अपने दो बेहतरीन खिलाड़ियों एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के सम्मान में लिया है.

दुनिया के दो स्टार खिलाड़ियों की जर्सी को इस 26 मार्च को आईपीएल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. यह कार्यक्रम आरसीबी द्वारा चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां ये दोनों महान खिलाड़ी मौजूद थे. इस कार्यक्रम में विराट कोहली ने भी भाग लिया था.

"These are the nights that never die!" 🎶



We all struggled to hold back our tears when the hall of fame induction ceremony of Mr.360 & the Universe Boss happened at Namma Chinnaswamy 🏅



Jersey Numbers 1️⃣7️⃣ & 3️⃣3️⃣3️⃣ will be remembered forever! 🥹#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 pic.twitter.com/GPmcyh2Kuw