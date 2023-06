World's most liveable cities in 2023: दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर कौनसे हैं?

Worlds most liveable cities in 2023: इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने हाल ही में रहने के लिहाज से दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट के अनुसार, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर है. इसके साथ ही रहने के लिए सबसे बेकार शहरों की भी लिस्ट जारी की गयी है.

ईयू के नवीनतम लिवेबिलिटी इंडेक्स से पता चलता है कि दुनिया भर के शहरों में रहने की स्थिति कोविड-19 महामारी के कारण हुई गिरावट के बाद पूरी तरीके से सुधर चुकी है. यह रैंकिंग पांच श्रेणियों में जारी की गयी है. इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट ग्रुप का अनुसंधान और रिसर्च यूनिट है.

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने विभिन्न मानकों के आधार पर इस रैंकिंग को तैयार किया है जिसमें स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति और बुनियादी ढांचा जैसे मानकों को प्रमुखता दी गयी थी. इन आकड़ों से यह भी पता चलता है कि पिछले 15 वर्षों में शहरों में जीवन थोड़ा बेहतर हुआ है.

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर माना गया है. इसके बाद कोपेनहेगन (डेनमार्क), मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया), सिडनी (ऑस्ट्रेलिया), वैंक्यूवर (कनाडा) शहरों का नाम आता है. वहीं, जापान का ओसाका और न्यूज़ीलैंड का ऑकलैंड 10वें स्थान पर है.

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेटा के अनुसार, एशियाई, अफ्रीकी और मध्य पूर्व के देशों में काफी सुधार देखा गया है. जिसके कारण इन शहरों की रैंकिग के सुधार हुआ है जिस कारण यह रैंकिंग अपने 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. इन आकड़ो में स्थिरता, संस्कृति, मनोरंजन जैसे पहलुओं को भी शामिल किय गया है.

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने साथ में ही दुनिया में रहने के लिहाज़ से सबसे बेकार शहरों की भी लिस्ट जारी की है. सीरिया की राजधानी दमिश्क रहने के लिहाज से सबसे बेकार शहर है. इसके बाद त्रिपोली (लीबिया), अल्ज़ीयस (अल्जीरिया) का स्थान आता है.

