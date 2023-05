कैसा होगा नए संसद भवन के उद्घाटन पर जारी किया जाने वाला ₹75 का सिक्का?, पढ़ें स्पेशल कॉइन का इतिहास

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये का एक विशेष सिक्का (Special Coin) जारी किया जायेगा. यह स्पेशल कॉइन भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश के नए संसद भवन बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे. जिसके साथ ही इस स्पेशल सिक्के को भी लांच किया जायेगा.

इस उद्घाटन समारोह में 25 दलों के शामिल होने की उम्मीद है, कम से कम 20 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की है.

