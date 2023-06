जानें GE-F414 इंजन के बारें में जो बढ़ाएगा भारतीय वायुसेना की ताकत, सिर्फ चार देशों के पास है ऐसी टेक्नोलॉजी

HAL- GE Aerospace deal: अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल इलेक्ट्रिक (GE) ने हाल ही में भारतीय वायु सेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए भारत की सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है.

यह डील पीएम मोदी की अमेरिका की आधिकारिक राजकीय दौरे के दौरान की गयी है. इस डील को एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में माना जा रहा है. इस डील के तहत GE-F414 इंजन का निर्माण किया जायेगा जो कई आधुनिक तकनीक से लैस है.

Stronger U.S.-India defense ties.



Congratulations to @GE_Aerospace and HAL on the deal to produce fighter jet engines for the @IAF_MCC. GE Aerospace’s F414 engines would be co-produced in India to power the Tejas Light Combat Aircraft Mk2https://t.co/JUknzeYhYj