क्या है रेजांग ला में वॉर मेमोरियल, जिसका उद्घाटन कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 नवंबर 2021 को लेह-लद्दाख (Leh Ladakh) के दौरे पर पहुंचे हैं. वे यहां रेजांग ला (Rezang La) में नए सिरे से बनाए गए वॉर मेमोरियल (War Memorial) का उद्घाटन करेंगे. साथ ही 1962 की जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे. आपको बता दे कि इस जगह भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना (China) का वीरता से मुकाबला किया था.

यह युद्ध स्मारक 13 कुमाऊं रेजीमेंट के उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने रेजांग ला की लड़ाई में चीन को पटखनी देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी. वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रेजांग ला में हुई जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है. चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ जनरल बिपिन रावत भी अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री के साथ रहेंगे.

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh paying homage at the Revamped Memorial of the fallen heroes of the war in Rezang La theatre during the 1962 Sino-Indian conflict.@SpokespersonMoD pic.twitter.com/27D43YJ0Wz