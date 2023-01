Air Marshal AP Singh: कौन हैं एयर मार्शल एपी सिंह? जिन्हें भारतीय वायु सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया

Vice Chief of Indian Air Force: एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह (Air Marshal Amar Preet Singh) को भारतीय वायु सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है. वह वर्तमान एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे. संदीप सिंह 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे है.

वर्तमान में एयर मार्शल एपी सिंह में प्रयागराज (यूपी) स्थित मध्य वायु कमान का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें 1 जुलाई को मध्य वायु कमान के अगले कमांडर-इन-चीफ (Commander-in-chief) के रूप में नियुक्त किया गया था. एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह 01 फरवरी 2023 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे.

Air Marshal Amar Preet Singh will take over as the new Vice Chief of Air Staff on February 1. He is succeeding incumbent Air Marshal Sandeep Singh who is superannuating tomorrow. Air Marshal AP Singh is presently heading the Prayagraj-based Central Air Command. pic.twitter.com/2vMO0H5uSX