प्रयागराज 2nd, तो कानपुर का है तीसरा स्थान, कुल रजिस्टर्ड वाहनों में पहले पर है यूपी का यह जिला

उत्तर प्रदेश में करोड़ों वाहन चलते हैं। इसमें निजी वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। इस कड़ी में यदि कुल वाहन पंजीकृत वाले RTO को देखें, तो इसमें प्रयागराज का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। वहीं, यूपी का कानपुर नगर भी इसमें पीछे नहीं है, जो कि सबसे अधिक पंजीकृत वाहनों में तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि, प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है, जो कि पंजीकृत वाहनों में सबसे आगे है। इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे।

पहले नंबर पर आता है यह जिला

यूपी में सबसे अधिक वाहन पंजीकरण मामले में प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम सबसे टॉप पर आता है। इस जिले में कुल 32,49, 911 पंजीकृत वाहन हैं, जो कि राज्य के सभी आरटीओ में सबसे अधिक हैं।

प्रयागराज और कानपुर समेत ये जिले भी शामिल

लखनऊ के बाद कुल पंजीकृत वाहनों में प्रयागराज दूसरे स्थान पर है, जहां कुल 32.49 लाख पंजीकृत वाहन हैं। वहीं, कानपुर नगर में 19.79 लाख, आगरा में 16.92 लाख और वाराणसी में 16.70 लाख पंजीकृत वाहन हैं।