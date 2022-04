400th Parkash Purab of Guru Tegh Bahadur April 21: जानें गुरु तेग बहादुर और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

400th Parkash Purab of Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर दस सिख गुरुओं में से नौवें थे, जिनका जन्म अमृतसर, पंजाब में अप्रैल 1621 में हुआ था. उनकी जयंती 21 अप्रैल 2022 को मनाई जा रही है. उनकी जयंती को गुरु तेग बहादुर जयंती और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है. इस वर्ष 400वां प्रकाश पर्व है.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली के लाल किले में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के समारोह में भाग लेंगे और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे. कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया जा रहा है.

At 9:15 PM tomorrow, 21st April, l will have the honour of taking part in the 400th Parkash Purab celebrations of Sri Guru Teg Bahadur Ji. The programme will be held at the iconic Red Fort. A commemorative coin and postage stamp will also be released. https://t.co/zmejDPbhJz