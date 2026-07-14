IND vs ENG 1st ODI: रोहित-कोहली की वापसी, बुमराह भी लौटे; प्लेइंग 11 में किसे मिलेगा मौका? देखें मैच की हर एक डिटेल्स

India Vs England 1st ODI: आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज में जित के साथ ट्रैक पर लौटने की तैयारी में है। दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी कप्तान शुभमन गिल के लिए राहत भरी खबर है। 2027 वनडे विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से अहम मानी जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 14 जुलाई को इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाने वाला है। ‘रो-को’ की वापसी का मिलेगा फायदा इस मुकाबले की सबसे बड़ी चर्चा रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी है। दोनों दिग्गज बल्लेबाज एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे। विराट कोहली पिछले महीने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं थे, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 2023 वनडे विश्व कप फाइनल के बाद पहली बार 50 ओवर के फॉर्मेट में खेलते नजर आएंगे।

शानदार शुरुआत की उम्मीद में टीम इंडिया टीम इंडिया के लिए यह सीरीज सिर्फ जीत का मौका नहीं, बल्कि अपनी लय हासिल करने का भी अवसर है। हाल के टेस्ट और T20 नतीजों के बाद हेड कोच गौतम गंभीर पर भी नजरें होंगी। ऐसे में टीम इंडिया चाहेगी कि वनडे अभियान की शुरुआत दमदार जीत के साथ हो। इंग्लैंड ने किया प्लेइंग इलेवन का ऐलान वहीं दूसरी ओर, इंग्लैंड ने मुकाबले से एक दिन पहले ही अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल बेन डकेट के साथ पारी की शुरुआत करेंगे। इंग्लिश टीम अभी भी डकेट के लिए एक ओपनिंग पार्टनर की तलाश में है और इस सीरीज में बेथेल के प्रदर्शन पर खास नजर होगी। India Vs England: कब और कहां खेला जाएगा मैच? मैच: भारत बनाम इंग्लैंड, पहला वनडे तारीख: 14 जुलाई (मंगलवार) वेन्यू: एजबेस्टन, बर्मिंघम टॉस: दोपहर 3:00 बजे (IST) मैच टाइम: दोपहर 3:30 बजे (IST) भारत में कहां देखें सकेंगे लाइव मैच?