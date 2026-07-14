राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान किसे पहले गाना है? सरकार ने जारी किये नए दिशा निर्देश

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ और राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन और वादन को लेकर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को नए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने अपने बयान में कहा है कि दोनों के प्रस्तुतीकरण से जुड़े सभी नियमों का हर सरकारी संस्थान और संगठन में सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मंत्रालय ने आदेश ने क्या कहा

हाल ही में जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत गाते या बजाते समय उनके शब्द, लय और उच्चारण पूरी तरह सही होने चाहिए। इसके लिए दोनों का सही गायन और सही उच्चारण संबंधी दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

राज्यों और मंत्रालयों से कहा गया है कि वे अपने अधीन आने वाले सभी विभागों, संस्थानों और संगठनों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करें।

पहले राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान!

गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम्’ और ‘जन गण मन’ दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, तो सबसे पहले ‘वंदे मातरम्’ गाया या बजाया जाएगा और उसके बाद ‘जन गण मन’ होगा। जिन राज्यों में राज्य गीत भी गाया जाता है, वहां भी पहले ‘वंदे मातरम्’, फिर राष्ट्रीय गान और उसके बाद अन्य निर्धारित प्रस्तुति होगी।