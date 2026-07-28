तत्काल टिकट का बदला नियम! अब Tatkal Ticket के लिए करना होगा यह काम, नहीं तो भूल जाइए टिकट

तत्काल (Tatkal) टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 1 अगस्त 2026 से पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस बदलाव का उद्देश्य रिजर्वेशन काउंटरों पर भीड़ कम करना, यात्रियों का समय बचाना और पूरी प्रक्रिया को पहले से आसान बनाना है। नए नियम लागू होने के बाद यात्रियों को टोकन लेने और टिकट बुक कराने के लिए अलग-अलग समय पर दो बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस समय मिलेंगे तत्काल टोकन नए नियमों के तहत AC क्लास के यात्रियों को सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे के बीच टोकन मिलेगा, जबकि Non-AC (Sleeper) के लिए टोकन 9:00 बजे से 9:30 बजे तक जारी किए जाएंगे। अभी तक AC के लिए टोकन 9:00 से 9:25 बजे और स्लीपर (Sleeper) के लिए 9:30 से 9:55 बजे तक दिए जाते हैं। समय में बदलाव का उद्देश्य यात्रियों की अनावश्यक भागदौड़ खत्म करना है। हर काउंटर पर तय संख्या में जारी होंगे टोकन

रेलवे के मुताबिक, प्रत्येक रिजर्वेशन काउंटर से AC क्लास के 10 और नॉन-AC क्लास के 15 टोकन जारी किए जाएंगे। हालांकि, यदि किसी स्टेशन पर यात्रियों की संख्या अधिक होती है तो स्थानीय जरूरत के हिसाब से टोकन की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सभी टोकनधारकों की बुकिंग पूरी होने के बाद अगर तत्काल सीटें बचती हैं, तो उन्हें ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर अन्य यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा। टोकन वितरण में अब मिलेगी प्राथमिकता रेलवे ने टोकन वितरण के लिए दो नई कैटेगरी बनाई हैं। कैटेगरी A में वे यात्री शामिल होंगे जो अपने या अपने परिवार के सदस्य के लिए टिकट बुक करा रहे हैं। इन्हें सबसे पहले मौका मिलेगा। कैटेगरी B में अन्य सभी यात्री आएंगे। इनकी बुकिंग कैटेगरी-A के यात्रियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जाएगी। तत्काल टिकट के लिए कैसे मिलेगा टोकन कैटेगरी B के यात्रियों को आधार कार्ड या रेलवे द्वारा मान्य कोई भी वैलिड फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा।