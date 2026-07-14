दुनिया के किस देश के पास है सबसे पहला लिखित संविधान, जानें यहां

अमेरिकी संविधान का जनक जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। उन्होंने संविधान के मुख्य ढांचे को तैयार करने में बड़ी और महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी।

अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में फिलोडेल्फिया सम्मेलन के दौरान हुआ था। संविधान के दौरान अमेरिका के 12 राज्यों और 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिस वजह से इन्हें ‘फाउंडिंग फादर्स’ भी कहा जाता है।

दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। अमेरिका के संविधान को सबसे पुराना और लिखित संविधान भी कहा जाता है। इसके निर्माण एक सम्मेलन के दौरान हुआ था, जिसमें अमेरिका के अलग-अलग राज्यों ने भाग लिया था। इन्हें भी एक खास शब्द से जाना जाता है, जिसे हम नीचे लेख में जानेंगे। यूएसए के संविधान को तैयार करने में एक व्यक्ति की अहम भूमिका थी, जिस वजह से उसे अमेरिका के संविधान का जनक भी कहा जाता है।

कब लागू हुआ था अमेरिका का संविधान

अमेरिका का संविधान बेशक 17 सितंबर, 1787 को अपना लिया गया था, लेकिन इसे लागू होने में करीब डेढ़ साल का समय लग गया। अमेरिकी संविधान को 4 मार्च, 1789 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था।

कठोर संविधान के तौर पर है पहचान

अमेरिका के संविधान को बहुत कठोर संविधान के तौर पर गिना जाता है। क्योंकि, इसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल है। बीते 237 सालों में अब तक इस संविधान में सिर्फ 27 संशोधन ही हुए हैं। इसके पहले 10 संशोधनों को ‘बिल ऑफ राइट्स’ कहा जाता है, जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की बात कही गई है।

आपको बता दें कि यही से प्रेरित होकर भारत ने भी अपने यहां मौलिक अधिकारों को जोड़ा था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोपीय देश सैन मारिनो का एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, जो कि 1600 ईस्वी का है। हालांकि, इसे राष्ट्रीय संविधान नहीं माना जाता है। इस वजह से अमेरिका का संविधान ही सबसे पुराना संविधान है।