"राजस्थान का प्रवेश द्वार" किसे कहा जाता है? जानें इसकी वजह

राजस्थान उत्तर-पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर या भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है। भारत गणराज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। सर्वप्रथम 1800 ई मे जार्ज थामस ने इसे राजपूताना नाम दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड ने "एनलस एंड एन्टीक्वीटीज आफ राजस्थान" में इस राज्य का नाम रायथान और राजस्थान रखा। क्या आप जानते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वारा किसे कहते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? आइए राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले और अससे जुड़ी अन्य खासियत के बारे में जानते हैं। भरतपुर जिला, जिसे "राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार" भी कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान में स्थित है। भरतपुर शहर इस जिले की राजधानी था और 'राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार' महाराजा सूरजमल द्वारा 1733 ई. में स्थापित किया गया था। एक जाट शासक, ने 1703 में चौबुर्जा में एक विशाल किले का निर्माण करवाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर का नाम राम के भाई "भरत" के नाम पर पड़ा है। 1733 में महाराजा सूरजमल ने कब्जा कर लिया और सबसे ऊंचे स्थान पर एक किला बनवाया और उसके चारों ओर पूर्वी दीवार और खाई का निर्माण भी करवाया। समय के साथ, शहर इन किला परिसरों के चारों ओर व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ, जिसके चारों ओर एक दूसरी खाई और मिट्टी की दीवार थी। भरतपुर के चारदीवारी वाले शहर का विशिष्ट मध्ययुगीन चरित्र है जो सुरक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है और पूर्ववर्ती शासकों की व्यक्तिगत पहचान को व्यक्त करता है। यह ऐतिहासिक, पुरातात्विक और नियोजन संबंधी कुछ विशेष विशेषताओं से संपन्न है। इनमें किले, महल, मिट्टी की दीवारें और धार्मिक इमारतें शामिल हैं।

भूगोल: भरतपुर शहर पूर्वी देशांतर 76˚53' से 78˚17' और उत्तरी अक्षांश 26˚22' से 27˚83' पर स्थित है और समुद्र तल से 175.00 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दिल्ली-मुंबई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन इसे जयपुर से भी जोड़ती है। जनसांख्या: 2011 में भरतपुर शहर की जनसंख्या 252342 दर्ज की गई थी। कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 53% और महिलाओं की संख्या 47% है। जिले के प्रमुख शहर: डीग, कुम्हेर, बयाना, नदबई, कामां, वैर, भुसावर, नगर, रूपबास रेलवे जंक्शन: भरतपुर जंक्शन दिल्ली-मुंबई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर स्थित एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इसे जयपुर-आगरा से भी जोड़ती है। भाषा:- अधिकांश जनसंख्या बृज भाषा बोलती है। इस क्षेत्र में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी और उर्दू हैं। भरतपुर जिले का स्थान:- भरतपुर अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है और राज्य के सबसे पूर्वी भागों के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है। यह मध्य और उत्तर-पूर्व में हरियाणा के गुड़गांव जिले के साथ सीमा बनाता है। पूर्व में मथुरा और आगरा स्थित हैं। राजस्थान का धौलपुर जिला इसके दक्षिण में और राजस्थान के सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिले पश्चिम में स्थित हैं।