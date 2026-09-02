उत्तर प्रदेश की वह नदी, जो 3 बार बदलती है अपना नाम

उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित प्रमुख राज्यों में से एक है। भारत का यह राज्य अपनी विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिनमें नदियों की भी अहम भागीदारी है। इस कड़ी में यहां कई नदियों का प्रवाह होता है। ये नदियां प्रदेश में अलग-अलग नामों से जानी जाती हैं।

इस कड़ी में यहां एक नदी ऐसी भी है, जो उत्तर प्रदेश में 3 बार अपना नाम बदलती है। कौन-सी है यह नदी और किन जिलों से होता है नदी का प्रवाह, जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें।

यूपी में 3 बार नाम बदलने वाली नदी

उत्तर प्रदेश में काली नदी, वह नदी है, जो कि 3 बार अपना नाम बदलती है। यह नदी राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ने पर अलग-अलग नामों से जानी जाती है।

कब बदलती है पहली बार नाम

काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है और नेपाल सीमा के साथ बहते हुए 'काली नदी' कहलाती है। जैसे ही यह नदी उत्तराखंड के टनकपुर को पार करके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है, इसका नाम बदलकर 'शारदा नदी'हो जाता है।