रेलवे AC कोच में 2 बेडशीट क्यों देता है और कितनी होती है सर्विस लाइफ़? ज्यादातर यात्रियों को नहीं होगा पता

यदि आपने कभी भारतीय रेलवे के AC कोच में सफर किया है, तो आपने देखा होगा कि बेडरोल किट में दो बेडशीट, एक तकिए का कवर, एक तौलिया और एक कंबल दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दो बेडशीट क्यों दी जाती हैं? चलिए इसके बारें में आज जानने की कोशिश करते है, साथ ही यह भी बताएँगे कि इसे लेकर देश के रेल मंत्री ने क्या कहा। एक बेडरोल पैकेट में क्या-क्या मिलता है? रेलवे बोर्ड के अनुसार, AC क्लास में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को बेडरोल देता है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC और AC इकॉनमी यात्रियों के टिकट के किराए में ही बेडरोल का खर्च शामिल होता है। हर बेडरोल पैकेट में दो बेड शीट, एक तकिए का कवर और एक हैंड टॉवल होता है। दो बेडशीट देने के पीछे क्या है वजह? भारतीय रेलवे के AC कोच की यात्रा के दौरान यात्रियों को दी जाने वाली दो बेडशीट सेट में से एक का उपयोग बिछाने के लिए तो वहीं दूसरे का उपयोग कंबल और यात्री के बीच एक साफ लेयर बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

रेल मंत्री ने खुद बताया इसका कारण इस सवाल का जवाब खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दिया। उन्होंने बताया कि पहली बेडशीट सीट पर बिछाने के लिए होती है, जबकि दूसरी बेडशीट कंबल और यात्री के बीच एक साफ-सुथरी परत के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यानी कंबल सीधे शरीर के संपर्क में नहीं आता, जिससे सफाई और हाइजीन बनी रहती है। अच्छी बात यह है कि इस अतिरिक्त बेडशीट को हर इस्तेमाल के बाद धोया जाता है। अब AI रखेगा रेलवे के लिनेन पर नजर भारतीय रेलवे अब यात्रियों को साफ-सुथरा लिनेन देने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहा है। सभी मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में Whito-Meter से चादरों की सफाई की जांच की जाती है और CCTV कैमरों से पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। कब बदली जाती हैं चादरें और कंबल? रेल मंत्री ने बताया कि बेडशीट, कंबल और अन्य लिनेन की एक तय उपयोग अवधि होती है। समय-समय पर उनकी स्थिति की जांच की जाती है और जो लिनेन इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, उसे तुरंत हटाकर नया उपलब्ध कराया जाता है। यानी यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है।