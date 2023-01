ICC Awards 2022: ICC मेन्स T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 की घोषणा, जानें किन भारतीयों को मिली जगह

ICC Men's T20I Team of the Year 2022: हाल ही में आईसीसी ने ICC मेन्स T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 की घोषणा कर दी है. इस टीम में दुनिया के टॉप T20 11 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इस टीम में दुनिया के उन खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है जिन्होंने वर्ष 2022 में T20 फोर्मेट में उम्दा प्रदर्शन किया है.

इस टीम में भारत की ओर से तीन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी शामिल है. इसके साथ ही ICC ने ICC वीमेंस T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 की भी घोषणा की है.

Presenting the ICC Men's T20I Team of the Year 2022 🎉 #ICCAwards | ✍: https://t.co/JkaUOcGZNR pic.twitter.com/mmi0k5mLzX

इस टीम में उन 11 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है जिन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर सभी को प्रभावित किया है. इनके प्रदर्शन के आधार पर ICC 11 टॉप खिलाड़ियों का चुनाव किया है.

इस टीम में तीन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली, T20I के नंबर एक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या शामिल है.

ICC मेन्स T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 का कप्तान इंग्लैंड के जोस बटलर को बनाया गया है. टीम इस प्रकार है-

महिला क्रिकेट के बात करे तो, ICC विमेंस T20I टीम ऑफ द ईयर 2022 में भारत की चार खिलाड़ियों ने स्थान बनाया है. जिसमें स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष और रेणुका सिंह शामिल है.

इस सर्वश्रेष्ठ टीम की कप्तानी न्यूजीलैंड की टॉप खिलाड़ी सोफी डिवाइन को दी गयी है और विकेटकीपर के रूप में भारत की रिचा घोष को चुना गया है. टीम इस प्रकार है-

भारतीय महिला क्रिकेट की सुपरस्टार स्मृति मंधाना ने वर्ष 2022 में बल्ले के साथ शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने 33.00 की औसत और 133.48 की स्ट्राइक-रेट से 594 रन बनाए. साथ ही उन्होंने साल की 21 पारियों के दौरान पांच शानदार अर्धशतक भी लगाये थे.

🚨 ICYMI, the ICC Women's T20I Team of the Year 2022 was revealed!#ICCAwards | ✍: https://t.co/2fNP8t6PT7 pic.twitter.com/Qj7xMVdAVy