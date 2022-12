भारत ने 'मंगदेछु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट' भूटान को किया हैंडओवर, जानें इस प्रोजेक्ट के बारें में

Indo-Bhutan hydropower cooperation: भूटान में भारत की सहायता से तैयार किया गया 720 मेगावाट मंगदेछु हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (Mangdechhu Hydroelectric Power Project) को भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन (DGPC) को सौंप दिया गया है. भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है.

यह हैंडओवर भूटान की राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया है जिसमें भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री ल्योनपो लोकनाथ शर्मा (Lyonpo Loknath Sharma) और भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने भाग लिया.

भूटान के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में भारत का अहम् योगदान रहा है. भारत और भूटान ने इसके साथ ही चार बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है.

Amb @SudhakarDalela joined Lyonpo Loknath Sharma to witness handing over of 720 MW Mangdechhu Hydro Project to Bhutan. A benchmark hydro project for the region, completed in an efficient manner at an optimal cost, maintaining high quality & performance parameters.#CleanEnergy pic.twitter.com/Jiyop18m09